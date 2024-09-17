Уплатить налог на имущество в ближайшее время призвали казахстанцев

Все казахстанцы, у которых есть недвижимость, обязаны платить налог на имущество. Срок истекает 1 октября, поэтому произвести платеж надо в ближайшее время. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Жители Казахстана, имеющие какую-либо недвижимость в стране, например, дом, квартиру, дачу, земельный участок, гараж или просто парковочное место, обязаны ежегодно платить налог на имущество физических лиц.

В Департаменте государственных доходов Алматы (ДГД) напомнили, что те, кто до сих пор не уплатил налог, должны это сделать до 1 октября текущего года. Оплачивается он за прошедший год, то есть в 2024 году владельцы недвижимости платят за 2023 год.

Задерживаться с платежом не стоит: своевременная уплата налога позволит избежать начисления пени и блокировки банковских счетов.

Некоторые категории граждан в Казахстане освобождены от уплаты налогов или же имеют некоторые льготы. О том, кого именно это касается, мы подробно рассказывали здесь.

Как узнать о размере налога

Сумма налога обычно указывается в квитанциях за коммунальные услуги. Также ее можно узнать в личном кабинете на портале "Электронного правительства", мобильном приложении e-Salyq Azamat, а также в приложениях некоторых отечественных банков. Через все эти сервисы также можно и совершить платеж.

Стоит отметить, что, если объект налогообложения находится в общей долевой собственности, то есть им владеют несколько человек, то налог будет исчисляться пропорционально доли владельцев.

При этом плательщиком налога по объектам налогообложения, находящимся в общей совместной собственности, может являться один из собственников по согласованию с остальными.

Также в ДГД отметили, что уплачивать налог на имущество физических лиц нужно только один раз в год. Напомним, что уведомления о его начислении начали приходить казахстанцам еще в конце июня текущего года. Если тогда налог был уплачен, то повторно проводить платеж не нужно.