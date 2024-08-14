Шантажируют интимными фото и видео: как казахстанцам защититься от вымогателей

Личные данные, включая интимные фото или видео, могут оказаться в руках третьих лиц в Интернете. А у жертв могут вымогать деньги, угрожая их публикацией. Что делать в такой ситуации, читайте в NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане участились случаи шантажа с использованием интимных фото и видео граждан, что нарушает их конституционные права на неприкосновенность частной жизни.

За вымогательство денег путем угрозы распространения личных данных предусмотрено лишение свободы до 4 лет, а за шантаж с целью склонения к сексуальным действиям - до 3 лет.

Распространение интимных фото или видео без согласия владельца карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, если использовался Интернет. Жертвам рекомендуется обращаться в правоохранительные органы.

Случаи применения личных данных граждан для хищения или вымогательства их денег ранее уже отмечались в Казахстане. Например, в Актюбинской области были задержаны молодые люди, которых подозревают в шантаже девушки распространением интимных фото и видео.

Подобные ситуации могут возникать как из-за личной передачи данных по тем или иным причинам, так и из-за взлома и хищения файлов.

Как сообщает Telegram-канал "Право знать", угроза распространения интимных фото и видео, а также сам факт распространения нарушают конституционные права казахстанцев на неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства (статья 18 Конституции РК).

В такой ситуации наказание злоумышленникам будет определяться в зависимости от их действий, а жертвы могут принять меры для защиты своих интересов, обратившись в правоохранительные органы.

Наказание за сбор и распространение чужих данных

Как отмечается в источнике, нарушителям указанных конституционных прав может грозить серьезное наказание. Например, если за комментарии и оскорбления в социальных сетях назначается штраф, то в случае с личными данными все будет гораздо строже:

если вымогают деньги – за требование выплатить определенную сумму денег, чтобы личные фото или видео не попали в Интернет (то есть вымогательство), предусмотрена уголовная ответственность (статья 194 Уголовного кодекса РК) в виде лишения свободы до четырех лет;

шантаж для личных целей – за склонение к половому акту или иным действиям сексуального характера путем шантажа (статья 123 УК РК) грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Похищение личных данных. Иллюстративное фото: nicoletaionescu/Getty Images

При этом даже просто сбор такой информации является уголовным правонарушением. Так, согласно пункту 2 статьи 147 УК РК, за незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия грозит:

либо штраф в размере до 5 000 МРП ( до 18,46 млн тенге );

); либо исправительные работы на ту же сумму;

либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов;

либо ограничение свободы на срок до трех лет;

либо лишение свободы на тот же срок.

Если фото или видео все же опубликовали

Как указывается в источнике, если злоумышленники все же распространили фото или видео интимного характера жертвы без предварительных требований, то за это им будет грозить от трех до шести лет лишения свободы.

Такие действия будут оцениваться как распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия (пункт 4 статьи 147 УК РК).

"А если распространение было проведено с использованием Интернета, то (правонарушитель – прим. ред.) наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет", – отмечается в источнике.

Поэтому жертвам подобных действий следует обратиться в правоохранительные органы для защиты своих интересов. А в случае нанесения вреда их репутации можно потребовать соответствующую компенсацию через суд.

Ранее сообщалось о том, что казахстанские банки будут проверены на безопасность личных данных их пользователей.