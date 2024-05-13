Телефон с интимными видео и фото девушки нашли у казахстанцев

В Актюбинской области задержаны молодые люди, которых подозревают в шантаже девушки распространением интимных фото и видео, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали двух жителей Актюбинской области, которые подозреваются в вымогательстве денег у девушки.

"Установлено, что молодые люди путем шантажа о распространении интимных фото- и видеоматериалов, вымогали у девушки 300 тыс. тенге. Полицией один из подозреваемых задержан в Актобе при получении у потерпевшей указанной суммы денег, второй подозреваемый задержан в Хромтау.

Задержанные свою вину признали, вещественные доказательства - денежные средства и мобильный телефон, с имеющимися внутри компрометирующими материалами, у подозреваемых изъяты", - отметили в ведомстве.

В рамках возбужденного уголовного дела по факту вымогательства проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Отметим, что по ст.194 УК РК вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.