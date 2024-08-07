Новую форму декларации о доходах готовят к запуску в Казахстане

В Казахстане проходят техработы по обновлению декларации о доходах и имуществе по форме 270.00. Ее старая версия уже недоступна для заполнения. Что в ней хотят изменить, читайте в материале NUR.KZ.

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК) сообщили о проведении технических работ по внесению изменений в декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00.

Стоит отметить, что все поправки производились для оптимизации налоговой отчетности – из нее убрали некоторые пункты, которые ранее нужно было заполнять.

В частности, в новой версии декларации рядовым казахстанцам больше не нужно указывать доходы, облагаемые у источника выплаты, то есть зарплаты, пенсии, стипендии и так далее. Это касается и информации о приобретении, отчуждении или безвозмездном получении имущества, зарегистрированного в Казахстане.

Также не нужно будет объяснять налоговым органам, откуда взялись деньги на покупку имущества. Обязанность по отражению сведений об источниках покрытия расходов на приобретение имущества будет возложена лишь на чиновников и их супругов.

При этом стоит отметить, что техработы по внедрению новой версии декларации по форме 270.00 на текущий момент все еще ведутся. Так, например, заполнить налоговую отчетность пока не получится через портал и приложение "Электронного правительства". Обновленная форма декларации недоступна и в приложении КГД МФ РК e-Salyq Azamat.

"Учитывая, что указанный процесс является обширным и включает несколько этапов, начиная с улучшения пользовательского интерфейса внешнего вида ФНО и заканчивая выводом обновления новой версии в маркетах, в мобильном приложении e-Salyq Azamat ФНО 270.00 в настоящее время недоступна. Информация о завершении обновления будет сообщена дополнительно", – предупредили в комитете.

Напомним, изначально новую версию декларации о доходах и имуществе должны были запустить гораздо раньше, однако впоследствии было решено перенести ее запуск на август 2024 года.