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"Я просто не буду заполнять": что ожидает казахстанцев, игнорирующих декларирование

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Часы на фоне надписи
Часы. Иллюстративное фото: freepik.com

В 2024 году еще больше казахстанцев войдут в программу налогового декларирования. А те, кто попытаются избежать сдачи декларации или просто проигнорируют ее, могут получить штрафы, передает NUR.KZ.

Участники третьего этапа всеобщего декларирования (руководители и учредители юридических лиц, ИП, а также их супруги) должны сдать входную декларацию по форме 250.00 до 15 сентября 2024 года.

А участники предыдущих этапов (госслужащие и приравненные к ним лица, работники госучреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги) сдают в те же сроки форму 270.00. В ней отражаются доходы, приобретенное имущество и налоговые вычеты за календарный год.

При этом те, кто пропустят или намеренно попытаются не сдать декларацию, могут столкнуться с неприятными последствиями.

Наказание для новых участников программы

О последствия нарушений в процессе вхождения в программу всеобщего декларирования ранее рассказали в Комитете государственных доходов РК (КГД).

Так, отмечалось, что в первый год проигнорировавшие декларацию казахстанцы столкнутся с предупреждением, согласно пункту 1 статьи 272 кодекса об административных правонарушениях.

Это последует и в случае неполного или недостоверного указания сведений.

Наказание для уже вошедших в декларирование казахстанцев

Если уже вошедшие в программу лица впервые пропустят сроки сдачи формы 270.00, то их также ждет предупреждение. Однако повторное нарушение в течение года после вынесения предупреждения будет наказываться штрафом в 15 МРП – 55 380 тенге на 2024.

Бухгалтер подсчитывает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Также за неполное или недостоверное указание сведений в декларации может быть назначен штраф в 3 МРП (11 076 тенге).

А при сокрытии объектов налогообложения впервые в течение года – штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное подобное нарушение– штраф в размере 300%.

Как сдать декларацию

Декларацию необходимо представить до 15 сентября 2024 года по месту жительства.

Это можно сделать через:

  • веб-порталы – «Кабинет налогоплательщика» или портал eGov.kz;
  • мобильные приложения – e-salyqАzamat, Halyk, Bank Centercredit;
  • бумажный носитель – отправить декларацию по почте или предоставить в явочном порядке.

Таким образом, желание проигнорировать декларацию или сокрыть реальные доходы и имущество может грозить крупными штрафами. Поэтому важно обратить внимание на правильное заполнение деклараций и достоверность указанных данных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2058208-ya-prosto-ne-budu-zapolnyat-chto-ozhidaet-kazahstantsev-ignoriruyuschih-deklarirovanie/

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