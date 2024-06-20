Владельцам старых авто в Казахстане вдвое снизят налог на транспорт
Опубликовано:
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал, что ждет автомобилистов в рамках проекта нового Налогового кодекса, передает корреспондент NUR.KZ.
Презентация проекта нового Налогового кодекса проходит в НПП "Атамекен".
"Остановлюсь на том, что волнует нас всех, как физлиц: у каждого, например, есть машина, транспортное средство. Теперь по транспортным средствам для всех физлиц у нас будут пониженные ставки транспортного налога.
Если машина сроком службы более 10 лет, то снижение ставки на 30%, если машина сроком службы более 20 лет — снижение в два раза, на 50% ставка налога будет снижаться", — сказал Амрин.
Второй момент, по словам вице-министра, касается пенсионеров.
"Для пенсионеров мы сокращаем ставку индивидуального подоходного налога, то есть пенсионеры платить подоходный не будут. Такие в основном предложения", — отметил вице-министр.
Отметим, что налог на транспортные средства – один из видов налогов, предусмотренных налоговым законодательством Казахстана, который должны платить собственники специфических объектов собственности — транспортных средств. Согласно п. 1 ст. 491 Налогового кодекса РК, объектами обложения транспортным налогом считаются все зарегистрированные в Казахстане транспортные средства, кроме прицепов.
Плательщиками налога считаются как физические, так и юридические лица. Среди физических лиц налог на транспорт уплачивают именно собственники объектов налогообложения — транспортных средств. При передаче машины в аренду налог платится владельцем, а не арендатором.
Юридические лица платят налог на транспортные средства не только в том случае, когда они являются владельцами по праву собственности, но и при оперативном или хозяйственном управлении транспортным средством, например при лизинге.
Еще весной вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах сената рассказал, планируется ли пересматривать ставки транспортного налога в Казахстане. Тогда он акцентировал внимание на том, что рабочая группа обсуждает новшества и пока все на стадии предложений. И утверждать что-либо по снижению транспортного налога не стал.
В конце апреля премьер Бектенов рассказал о планах изменить налог на транспорт в Казахстане. Тогда он отметил, что предлагается дифференцированный подход налогообложения в зависимости от года выпуска автомобиля.
Между тем в прошлом году в Казахстане высказывались предложения отменить налог для авто с малым объемом двигателя.
Также ранее мы подробно рассказывали о том, как правильно рассчитать и оплатить налог на транспорт.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2121123-stavka-budet-snizhatsya-v-minnacekonomiki-vyskazalis-o-transportnom-naloge/