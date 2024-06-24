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Что делать владельцам угнанных авто, если им все еще начисляют транспортный налог

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Преступник вскрывает дверь автомобиля
Угон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Некоторым казахстанцам, чьи машины были угнаны, продолжают начислять налог. Как им быть, рассказал сегодня на брифинге СЦК вице-министр финансов Ержан Биржанов, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что казахстанцам продолжают начислять транспортный налог даже в случае угона автомобиля. Они поинтересовались, как быть в такой ситуации гражданам.

"Если авто угнано, то обязательно должно быть подтверждение со стороны правоохранительных органов – если будет возбуждено дело по факту угона авто, и если оно не будет найдено, то с нашей стороны будет исключен (автомобиль – прим. ред.) из базы налогообложения", – объяснил Ержан Биржанов.

Напомним, сегодня вице-министр нацэкономики Азамат Амрин сообщал, что в новом Налоговом кодексе РК будет снижена сумма налога для автомобилей старше 10 лет на 30%, старше 20 лет – на 50%. Он отвечал на вопрос о том, не приведет ли это к росту числа старых авто в стране.

Также специалисты объяснили, какие автомобили попадут в категорию роскошных и будут облагаться повышенным налогом в Казахстане.

Кроме того, ранее журналисты NUR.KZ рассказывали о том, что делать, если вам начислили налог на транспорт по ошибке, и кто освобожден от транспортного налога в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2123175-chto-delat-vladelcam-ugnannyh-avto-esli-im-vse-eshche-nachislyayut-transportnyy-nalog/

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