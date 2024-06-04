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В России хотят повысить утильсбор, а как обстоит дело с ним в Казахстане

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Менеджер показывает расчет на калькуляторе
Расчет налога. Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images

Пока в Казахстане обсуждают предложение по отмене утилизационного сбора, в России решили, наоборот, повысить на него ставки в несколько раз. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

На текущий момент в Казахстане действует утилизационный сбор на импортные автомобили. Ставка варьируется от 276 900 тенге и может превышать 2 млн тенге – все зависит от объема двигателя авто.

Между тем, Казахстан – не единственная страна, где граждане должны платить утильсбор за ввоз автомобилей. Например, в соседней России он тоже есть и сейчас, как сообщает агентство "Автостат", обсуждается возможность значительно увеличить ставки.

Как отмечается в сообщении, Министерство экономического развития России уже поддержало ежегодное повышение ставок утилизационного сбора до 2030 года. Если такое решение примут, то за несколько лет утильсбор на легковые машины с двигателями объемом от одного до двух литров вырастет в четыре раза.

Примечательно, что уже в 2024 году платеж за ввоз "легковушек" могут поднять с 300,6 до 556,1 тысяч рублей. К 2030 сумма увеличится до 1,17 млн рублей. Стоит также отметить, что нововведение должно коснуться и электромобилей: для них в 2024 году ставка может увеличиться до 1,1 млн рублей, а к 2030 году – до 2,23 млн рублей.

При этом в Казахстане электромобили освобождены от уплаты утилизационного сбора, хоть и на ввоз действует лимит на бесплатный ввоз – не более одного автомобиля на человека, а все последующие ввозятся на других условиях.

Также ранее в стране была запущена петиция за отмену утильсбора. На текущий момент ее подписали более 50 тыс. граждан и сейчас она находится на рассмотрении в государственных органах.

Действительно ли в Казахстане могут отменить утилизационный сбор – большой вопрос, однако ранее заместитель премьер-министра Роман Скляр отметил, что в этом вопросе будут соблюдены, в первую очередь, интересы страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2112054-v-rossii-hotyat-povysit-utilsbor-a-kak-obstoit-delo-s-nim-v-kazahstane/

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