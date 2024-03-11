Утечка данных 2 млн казахстанцев: в Минцифры озвучили рекомендации "пострадавшим"

В Минцифры вновь обратились к казахстанцам-клиентам микрофинансовой организации zaimer.kz, чьи данные ранее могли утечь в Сеть, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

5 марта АО "Государственная техническая служба" обнаружила утечку более 2 млн персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз").

Как сообщает Минцифры, были обнаружены более 36 млн данных клиентов микрофинансовых организаций, функционирующих на платформе Robo.finance, причем только на zaimer.ru - 16,8 млн клиентов.

"Таким образом, на основании компетенции уполномоченного органа в области защиты персональных данных, МЦРИАП посредством мобильного приложения EgovMobile осуществило уведомление граждан и направило рекомендации в целях минимизации неблагоприятных последствий утечки.

Если вам поступило уведомление, но при этом вы не давали согласия на сбор и обработку персональных данных ТОО "МФО "Робокэш.кз" и ранее не взаимодействовали с указанной микрофинансовой организацией, то в этом случае просим вас обратиться в Комитет по информационной безопасности МЦРИАП для полноценного рассмотрения и принятия необходимых мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в отношении виновных лиц", - сообщили в ведомстве.

Здесь же напомнили, что за нарушение требований законодательства Казахстана о персональных данных и их защите предусмотрены административная ответственность по статье 641 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", а также уголовная ответственность в соответствии со статьей 147 УК РК.

Ранее сообщалось, что специалисты ГТС обнаружили масштабную утечку персональных данных казахстанцев, которые являются клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz.

А до этого в Сети появилась информация об утечке личных данных казахстанцев посредством шпионской программы, которая была разработана китайской компанией. Ситуацию ранее комментировали в МЦРИАП, а позже об этом высказались в ЕНПФ.

В фонде официально заявили, что информация об утечке персональных данных казахстанцев из их базы, которые якобы размещены неизвестными лицами в документах на сайте GitHub, не соответствует действительности.

Сообщалось также, что некоторые скрины включают в себя также данные об авиаперевозчике Air Astana. В авиакомпании также опровергли информацию касательно утечки.

Позже в МЦРИАП сообщали, что совместно с КНБ проводят анализ данной ситуации.

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева, комментируя информацию о предполагаемой утечке, отметила, что она является очередным "следствием прямого игнорирования требований законов крупными, далеко не бедными компаниями". Депутат также отметила, что законы по защите информации в Казахстане соответствуют мировым стандартам, однако "дело в их правоприменении".