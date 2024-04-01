Пороги беспошлинного ввоза товаров снизили в Казахстане

Повышенный порог в 1 000 евро для беспошлинного ввоза иностранных товаров отменили в Казахстане. Теперь ценник ограничен 200-500 евро в зависимости от способа доставки. Подробности читайте на NUR.KZ.

До 1 апреля 2024 года в Казахстане и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действовали повышенные пороги, по которым граждане могли беспошлинно ввозить товары для личного пользования. Ценник был ограничен 1 000 евро, а вес – 31 килограммом.

Такие пороги были временно введены еще в апреле 2022 года, чтобы поддержать граждан в условиях санкционного давления и не допустить возникновения дефицита товаров первой необходимости и критичного импорта.

Впоследствии действие порогов неоднократно продлевалось. Последний раз это произошло в октябре 2023 года – на 6 месяцев.

Однако в этот раз продлевать их не стали. С 1 апреля 2024 года, как заявили в Комитете государственных доходов, порог беспошлинного ввоза вернулся к своему прежнему уровню:

для товаров, доставляемых перевозчиком или в почтовых отправлениях – стоимость до 200 евро и/или вес не более 31 килограмма;

и/или вес не более 31 килограмма; для товаров, ввозимых багажом (не считая авиаперевозки) – стоимость до 500 евро и/или вес не более 25 килограммов.

Тем, кто превысит эти пороги, придется уплатить пошлину. Для почтовых отправлений платеж будет рассчитан по ставке 15% от суммы превышения стоимости, но не менее 2 евро за килограмм веса в части превышения весовой нормы, а при перевозке багажа – 30%, но не менее 4 евро за килограмм.

Напомним, вернуть прежние пороги для ввоза иностранных товаров планировали гораздо раньше. Эксперты считают, что они были слишком высокие и мешали развивать государствам-участникам ЕАЭС собственное производство.