Беспошлинный ввоз более дорогих товаров продлили в Казахстане и ЕАЭС

Казахстанцы по-прежнему могут без пошлин заказывать более дорогие товары из-за границы. Евразийская экономическая комиссия продлила повышенные пороги до 1 апреля. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

При ввозе товаров для личного пользования из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), граждане Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана и России должны платить таможенные пошлины. При этом существуют пороги беспошлинного ввоза.

На данный момент они временно увеличены. Жители стран ЕАЭС могут не платить никаких пошлин, если ввозят товары для общего пользования, стоимость которых не превышает 1 000 евро, а их вес составляет не более 31 килограмма.

Этот порог действует для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Порог беспошлинного ввоза на самолете установлен на уровне 10 тысяч евро и 50 килограмм.

При этом сроки действия временно повышенных порогов увеличивались неоднократно. Последний раз это произошло 31 марта, и их действие должно было завершиться уже 1 октября 2023 года.

Однако, как сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), по инициативе российской стороны действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц продлено еще на полгода.

Таким образом, граждане стран союза могут беспошлинно ввозить товары из других стран до 1 апреля 2024 года.

Однако, если стоимость товаров превышает сумму в 1 000 евро или их вес составляет более 31 килограмма, то придется платить:

для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях – 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм в части превышения норм;

от стоимости, но не менее за в части превышения норм; для товаров, ввозимых багажом – 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм.

Напомним, повышенные пороги беспошлинного ввоза товаров были введены с целью поддержки граждан в условиях санкционного давления и недопуска возникновения дефицита товаров первой необходимости и критичного импорта.

Однако ранее профильные ведомства стран ЕАЭС рассматривали возможность завершения действия повышенных порогов без дальнейшего его продления, чтобы избежать негативного влияния на отечественное производство.