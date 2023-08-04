Как долго казахстанцы еще будут беспошлинно заказывать дорогие товары из-за границы

Онлайн-покупки. Иллюстративное фото: Farknot_Architect/Getty Images

Продление действия увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС может оказать негативные последствия на российский бизнес. Что об этом говорят госорганы Казахстана, узнали журналисты NUR.KZ.

При ввозе физическими лицами товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят Казахстан, Россия, Кыргызстан, Беларусь и Армения, нужно платить таможенные пошлины. Но при этом есть пороги беспошлинного ввоза, в том числе и увеличенные.

Например, товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом и несопровождаемом багаже всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке, на данный момент не облагаются пошлиной, если их стоимость составляет не более 1 000 евро (487 тысяч тенге), а вес не превышает 31 килограмм.

Такие же пороги действуют, если товары для личного пользования доставляются перевозчиком или пересылаются международными почтовыми отправлениями.

Они установлены решением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) “Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования”. Но эти пороги были временно увеличены и будут действовать до 1 октября 2023 года.

После этой даты пошлины нужно будет платить за перевозимые в багаже товары стоимостью выше 500 евро и весом более 25 килограммов, а за полученные посылкой – порог составит 200 евро и 31 килограмм.

Почему действие повышенного порога могут не продлить

Действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров личного пользования физлицами на территорию ЕАЭС продлевали уже несколько раз с целью поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и критичного импорта.

Миниатюрные пакеты и коробочки. Иллюстративное фото: William_Potter/Getty Images

Но, как сообщает сетевое издание “Ведомости”, российские власти опасаются, что его очередное продление может помешать развитию отечественного производства. Поэтому профильные министерства склоняются к тому, чтобы не инициировать сохранение действующего порога после 1 октября.

Что об этом могут сказать казахстанские власти, мы узнали в Министерстве торговли и интеграции РК (МТИ РК) и Комитете государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК).

“Предложение по продлению срока действия данных норм может быть инициировано одной из сторон ЕАЭС. На сегодня (19 июля 2023 года – прим. ред.) предложения по продлению данной меры не поступали, в том числе от государственных органов и предприятий Республики Казахстан”, – ответили на наш запрос в МТИ РК.

В КГД МФ РК отметили, что в течение нескольких лет, начиная с 2019 года, проводилась работа по снижению порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. Но в 2022 году по указанным выше причинам его было решено повысить.

“В случае поступления в ЕЭК со стороны государств-членов ЕАЭС предложения по вопросу продления срока беспошлинного ввоза товаров для личного пользования либо возврата к прежним порогам, вопрос будет рассматриваться заинтересованными государственными органами и организациями Республики Казахстан на площадке Министерства национальной экономики, уполномоченного государственного органа в области таможенной политики для выработки консолидированной страновой позиции с учетом экономической целесообразности.

Решение о продлении срока действия повышенных норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования или возврата к ранее действовавшим нормам будет приниматься на уровне Совета ЕЭК с учетом позиций государств-членов ЕАЭС, вероятно до 1 октября 2023 года”, – добавили в Комитете государственных доходов.

Таким образом, казахстанцы и жители других стран ЕАЭС смогут беспошлинно заказывать дорогие товары из-за границы еще как минимум до 1 октября 2023 года. Продлят ли действие порога в 1 000 евро – будет известно ближе к этой дате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2031155-kak-dolgo-kazahstantsy-esche-budut-besposhlinno-zakazyvat-dorogie-tovary-iz-za-granitsy/