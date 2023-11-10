Выгодно ли ввозить электромобили в Казахстан

Электромобили в Казахстане освобождены от таможенных пошлин и налогов. Выгодно ли ввозить их в страну, журналисты NUR.KZ узнали на портале Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Казахстанцы активно переходят на электромобили. Не последнюю роль в этом играют льготы, которые действуют на ввоз таких машин – до конца 2023 года за это не надо оплачивать какие-либо платежи.

Как сообщают в Комитете госдоходов, на сегодняшний день на территорию страны было ввезено 6 875 электромобилей с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов. Их большая часть (6 523) была ввезена за 10 месяцев 2023 года.

В 2023 году казахстанцы могут ввести по квоте еще 8 477 электромобилей. Но сейчас на площадке Евразийской экономической комиссии рассматривается вопрос о ее продлении до 2025 года.

Важно отметить, что бесплатно ввозить электромобили в страну могут только граждане Казахстана, которые постоянно здесь проживают. При этом на одного человека действует лимит – не более одного авто в год. Беспошлинно ввезти электромобиль можно путем подачи пассажирской таможенной декларации (ПДТ).

Однако даже в рамках квоты есть свои запреты. Так, на гражданина налагаются ограничения в виде запрета на передачу прав владения, пользования, распоряжения данным электромобилем гражданам Российской Федерации или лицам, постоянно проживающим на ее территории, в течение трех лет с момента таможенной очистки.

Зарядка электромобиля. Иллюстративное фото: freepik.com

Можно ли ввозить больше одного электромобиля

Стоит отметить, что казахстанцы не ограничены ввозом лишь одного авто, однако все последующие будут ввозиться на других условиях.

Так, вне рамках квоты можно ввезти электромобиль с освобождением от уплаты таможенных пошлин, но уже с уплатой НДС в размере 12% от стоимости товара и таможенного сбора в размере 20 000 тенге. В данном случае необходимо подавать декларацию на товары по ставкам всемирной торговой организации (ВТО).

В случае подачи декларации на товары по ставкам единого таможенного тарифа (ЕТТ) необходимо уплачивать таможенную пошлину в размере 15% от стоимости, НДС – 12% и таможенный сбор – 20 000 тенге.

Впрочем, даже такие условия могут оказаться выгоднее ввоза транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания. Например, помимо расходов на транспортировку, владельцу ввозимого в Казахстан авто придется оплатить все таможенные платежи и НДС, утилизационный сбор, первичную регистрацию, а также установить системы ЭВАК и сертификата соответствия.

Развитие рынка электромобилей может быть выгодно не только для частных лиц, которые освобождаются от таможенных пошлин и налогов, но и для страны. Ранее в Министерстве промышленности и строительстве РК рассказывали о том, как может отразиться на экономике Казахстана массовый переход граждан на электромобили.