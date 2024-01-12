Переходят ли предприниматели на прием оплаты картами и QR в Казахстане

Количество предпринимателей, решивших принимать оплату платежными картами, в Казахстане увеличилось в 1,5 раза. На сколько выросло число торговых точек и POS-терминалов, узнали журналисты NUR.KZ.

В 2024 году в Казахстане начнут проверять мобильные переводы с признаками предпринимательской деятельности. Главная задача таких проверок – вывести бизнес из тени.

Впрочем, добропорядочным предпринимателям, у которых есть POS-терминалы, а клиенты могут оплачивать покупки и услуги любым удобным способом, переживать не стоит – их такие проверки не касаются. Также не будут проверять и мобильные переводы рядовых граждан, которые используют их в личных целях.

Стоит отметить, что бизнес активно переходит на безналичный расчет. По данным портала Ranking.kz, по итогам третьего квартала 2023 года в стране уже насчитывалось порядка 762,7 тыс. предпринимателей, которые заключили с банком-эквайером договор на обслуживание держателей платежных карточек – годом ранее их было лишь 508,5 тыс.

То есть количество предпринимателей, решивших принимать оплату платежными картами, за год увеличилось в 1,5 раза.

Всего же в стране было установлено порядка 975,3 тыс. POS-терминалов в 909,6 тыс. торговых точках. Их количество выросло на треть.

Переход казахстанцев на безналичный расчет. Инфографика: ranking.kz

Следует отметить, что с начала 2024 года некоторые предприниматели начали переходить на наличные деньги, чтобы не платить налоги. Они отказываются принимать оплату по карточке, что является незаконным. Ранее мы рассказывали о том, что делать казахстанцам, которые оказались в такой ситуации.

Впрочем, многие представители бизнеса не разделяют такую позицию своих коллег, отказываются от незаконных мобильных переводов и начинают принимать оплату карточками и по QR-коду.

При этом больше всего предпринимателей, которые принимают безналичные платежи, оказалось в Алматы – более 143,8 тыс. Следом идет Астана – 97,2 тыс., а третье место досталось Шымкенту – 47,2 тыс. Как отмечают аналитики, во всех трех мегаполисах их количество выросло более чем на треть по сравнению с третьим кварталом предыдущего года.

Количество предпринимателей, принимающих банковские карты. Инфографика: ranking.kz

Напомним, ранее в Министерстве финансов РК прокомментировали возможный переход казахстанцев на "черный нал" для сокрытия своих доходов.