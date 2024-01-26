Снизят ли процент банка при оплате "безналом" для предпринимателей

Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Алматы Зангар Шындали рассказал, рассматривается ли вопрос снижения процентов банка за эквайринг, передает корреспондент NUR.KZ.

"По QR-кодам ставка составляет 0,95%. Некоторые банки в рамках конкуренции перешли на 0,5%. Через POS-терминалы - 2,5%. Но банки эти проценты возвращают потребителю в виде кэшбека. Здесь и самому потребителю выгодно - использовать безналичные платежи с целью получения кэшбека.

Вопрос снижения ставки рассматривается, инструменты другие используются, появится единый QR-код, который клиент будет использовать независимо от того, в каком банке он обслуживается. И это повлияет на снижение ставки", - сообщил Зангар Шындали во время .

Напомним, ранее сообщалось, что будет запущен сервис платежей по QR-коду не "своего" банка. Ожидается, что услуга будет доступна в конце 2024 года.