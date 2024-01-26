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Снизят ли процент банка при оплате "безналом" для предпринимателей

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Женская рука прикладывает банковскую карту к терминалу
Оплата картой по терминалу: Freepik/gpointstudio

Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Алматы Зангар Шындали рассказал, рассматривается ли вопрос снижения процентов банка за эквайринг, передает корреспондент NUR.KZ.

"По QR-кодам ставка составляет 0,95%. Некоторые банки в рамках конкуренции перешли на 0,5%. Через POS-терминалы - 2,5%. Но банки эти проценты возвращают потребителю в виде кэшбека. Здесь и самому потребителю выгодно - использовать безналичные платежи с целью получения кэшбека.

Вопрос снижения ставки рассматривается, инструменты другие используются, появится единый QR-код, который клиент будет использовать независимо от того, в каком банке он обслуживается. И это повлияет на снижение ставки", - сообщил Зангар Шындали во время брифинга на площадке РСК.

Напомним, ранее сообщалось, что будет запущен сервис платежей по QR-коду не "своего" банка. Ожидается, что услуга будет доступна в конце 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2057648-snizyat-li-protsent-banka-pri-oplate-beznalom-dlya-predprinimateley/

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