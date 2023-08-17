Еще в одном регионе Казахстана начали забирать авто за неуплату налога на транспорт

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В Карагандинской области к водителям, имеющим долги по налогу на транспорт, применяют разные меры, включая водворение авто на штрафстоянку, сообщается в Instagram-профиле Комитета госдоходов МФ РК.

"Департаментом госдоходов по Карагандинской области проводятся совместные мероприятия с ДП Карагандинской области и частными судебными исполнителями по взысканию налоговой задолженности по налогу на транспортные средства", – говорится в сообщении.

В КГД пояснили, что авто должников выявляются с помощью программы "Қорғау" – данные уличных камер анализируют и отправляют специальные сообщения на планшет ближайшего наряда полиции.

Мера позволяет быстро определить водителя, за которым числятся долги по налогу на транспорт, а затем принять к нему меры, в том числе водворение авто на штрафстоянку.

По результатам мероприятий, как сообщается, взыскана сумма задолженности примерно в 50 миллионов тенге.

"Проверить наличие налоговой задолженности можно самостоятельно с помощью мобильного приложения E-Salyq Azamat, портала kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях банков второго уровня", – сообщили в КГД.

Граждан призвали вовремя платить налог на транспорт, чтобы избежать водворения авто на штрафстоянку и издержек по оплате услуг судебных исполнителей.

Ранее мы писали, что автомобили столичных автовладельцев, задолжавших по налогу на транспорт, начали водворять на штрафстоянки.

Как наказывают казахстанцев, не уплативших налог на транспорт?

Казахстанцы, у которых есть авто, должны платить за него налог.

В начале апреля этого года сообщалось, что лицам, своевременно не уплатившим налог на транспорт, направили уведомления о налоговой задолженности. В случае, если автовладелец и дальше игнорировал свои обязанности, то через 30 рабочих дней после вручения уведомления формировался налоговый приказ о взыскании задолженности и направлялся должнику.

К слову, это касалось тех, чей долг превышал один МРП – 3 450 тенге.

Отмечалось, что в случае неуплаты задолженности через 5 рабочих дней после вручения налоговый приказ передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям. Если до этого дошло, то счета должника могут арестовать, а ему самому – ограничить выезд из страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2032930-esche-v-odnom-regione-kazahstana-nachali-zabirat-avto-za-neuplatu-nalogov-na-transport/