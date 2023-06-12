Продлить регистрацию иностранных авто за 200 тыс. тенге хотят в Казахстане

Ключи от машины. Иллюстративное фото: Lovelyday12/Getty Images

До 1 июля владельцы некоторых иностранных авто могут пройти легализацию лишь за 200 тыс. тенге. Им хотят разрешить ставить машины на учет даже после этой даты. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

С 23 января 2023 года в Казахстане действует упрощенная легализация иностранных автомобилей, которые были завезены в страну до 1 сентября 2022 года. Чтобы ее пройти, владельцу авто достаточно оплатить сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

По упрощенной форме зарегистрировать ввезенный из-за границы автомобиль можно до 1 июля текущего года. Однако сейчас рассматривается возможность продлить эту дату для тех, кто подал заявку на легализацию, но не успел до конца ее пройти.

Проект постановления с таким предложением был подготовлен Комитетом административной полиции Министерства внутренних дел РК и опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно документу, заявления на упрощенную легализацию иностранных авто так и будут приниматься до 1 июля 2023 года. Однако заявки, поданные в дни, приближенные к этой дате, могут не успеть рассмотреть. Эту неточность и планируют учесть посредством поправок в закон.

"Заявления, поданные до 1 июля 2023 года, подлежат рассмотрению в соответствии с настоящими правилами вне зависимости от сроков последующей первичной государственной регистрации транспортных средств", – говорится в проекте постановления.

Почему хотят продлить срок регистрации

По словам авторов инициативы, по состоянию на 8 июня текущего года поступило свыше 365 тыс. заявлений на легализацию иностранных авто. Из них прошли первичную регистрацию только 144 320 автомобилей, еще свыше 14 тыс. автомобилей прошли сверку номерных агрегатов и ожидают регистрации.

"Многие автомобили не прошли легализацию в связи с тем, что они не были сняты с учета по месту прежней регистрации либо имеют запреты и ограничения на совершение регистрационных действий", – объясняют ситуацию авторы.

В этой связи и планируется предоставить гражданам возможность последующей легализации автомобилей, в случае если соответствующие заявления были поданы до 1 июля 2023 года.

Сейчас проект постановления находится на этапе обсуждения, а потому пока неясно, появится ли такая возможность у казахстанских водителей или же регистрировать иностранные авто прекратят 1 июля 2023 года.

Напомним, легализовать по "льготной схеме" казахстанцы могут далеко не каждый автомобиль. О том, какие авто можно зарегистрировать за 200 тыс. тенге, мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2024388-prodlit-registratsiyu-inostrannyh-avto-za-200-tys-tenge-hotyat-v-kazahstane/