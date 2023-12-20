Возможные нарушения по мобильным переводам выявили у 8 тыс. госслужащих и их супругов

Возможные нарушения по мобильным переводам нашли у 8 тыс. государственных служащих и их супругов, заявили в КГД, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В КГД напомнили, что с 1 января 2021 года в Казахстане введено поэтапное всеобщее декларирование.

Первыми декларацию представили госслужащие и приравненные к ним лица, а также их супруги - порядка 580 тыс. физических лиц.

На втором этапе, в текущем году, представили работники госучреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги - порядка 2,1 млн человек.

В ведомстве пояснили, что в 2023 году в КГД поступили сведения от банков о гражданах, которые получили в течение каждого из трех последовательных месяцев переводы от 100 разных лиц наличный банковский счет.

Отмечалось, что банки будут направлять сведения только по тем лицам, которые подпали под данные критерии.

На сегодня информация получена только по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам по итогам 2022 года - были предоставлены сведения о 8122 физлицах с возможными нарушениями (они попали под вышеописанные критерии).

"Камеральный контроль направлен на предоставление возможности налогоплательщикам самостоятельно устранить нарушения. В этой связи будут направляться уведомления с информацией о выявленных нарушениях", - говорится в сообщении.

При неисполнении уведомления назначается налоговая проверка, в ходе которой с банков запрашивается полная информация по счету и фактически выносится решение о наличии или отсутствии нарушений.

Декларирование доходов в Казахстане

По информации КГД, система всеобщего декларирования заключается в предоставлении всеми гражданами "входной" декларации, в которой отражаются все зарубежные активы, движимое, недвижимое имущество физического лица.

В последующем ежегодно представляется декларация о доходах и имуществе (форма 270.00), в которой отражаются доходы, полученные за календарный год, сведения о приобретении либо отчуждении имущества как в Казахстане, так и за рубежом, а также источники покрытия расходов на их приобретение.

Так, в ежегодной декларации о доходах и имуществе отражаются:

• доходы (от сдачи в аренду, продажи недвижимости, транспорта, ценных бумаг, доходы из-за рубежа и др.);

• налоговые вычеты (расходы на медуслуги, образование, выплаты по ипотеке, вычет для многодетных семей);

• приобретение/отчуждение имущества, включая безвозмездно полученное (недвижимость, транспорт, ценные бумаги, цифровые активы и др.);

• источники приобретения дорогостоящего имущества;

• ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и др.);

• договор долевого участия (доля в жилом здании);

• инвестиционное золото (золото в слитках);

• нотариально заверенные договора займов физических лиц;

• доля участия в иностранной компании;

• недвижимость и транспорт за рубежом;

• деньги в иностранном банке свыше 7,3 тыс. долл США (1 000 МРП).