Самые "красивые" автомобильные номера теперь стоят более миллиона тенге в Казахстане

Некоторые казахстанцы покупают на свои автомобили "красивые" номера. Самые дорогие из них теперь стоят более миллиона тенге. На сколько выросли соответствующие госпошлины, узнали журналисты NUR.KZ.

Государственные регистрационные номерные знаки на автомобилях рядовых казахстанцев представляют собой уникальные комбинации из трех цифр и трех букв, плюс коды регионов.

"Красивыми" автономерами считаются те, в которых прописаны одинаковые буквы и цифры, или цифровая часть отличается "круглыми", зеркальными, запоминающимися или другими приметными комбинациями.

Так называемые номера повышенного спроса в качестве украшения автомобиля приобретаются официально. Сделать это можно даже онлайн. А автовладельцы готовы заплатить за них достаточно крупную сумму. Иначе им выдадут знак с хаотичным набором символов.

То есть случайно "красивый" номер не может попасться, за каждый из них нужно заплатить отдельную государственную пошлину, которая определена 8 пунктом 615 статьи Налогового кодекса РК.

Ее размер привязан к месячному расчетному показателю (МРП), который в текущем вырос на 7%, до 3 692 тенге. На столько же, соответственно, увеличились и цены на номерные знаки.

Сколько стоят "красивые" номера

За обычные автомобильные номера с простыми комбинациями цифр и букв автовладельцы платят госпошлины размером 2,8 МРП или 10 337,6 тенге.

За "красивые" нужно заплатить намного больше. Самые дешевые из них стоят 57 МРП или 210 444 тенге. Это знаки со следующими цифровыми комбинациями: 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707. Буквы при этом могут быть разными.

Столько же будут стоить номера с хаотичными наборами цифр, но с тремя одинаковыми буквами. Если объединить их с вышеуказанными цифровыми комбинациями, то стоимость номера, соответственно, вырастает в два раза - до 114 МРП или 420 888 тенге в этом году.

Автономера повышенного спроса. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Есть и другие наборы цифр, которые стоят дороже. 137 МРП или 505 804 тенге нужно заплатить за следующие цифровые знаки в номере: 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999.

А за их сочетание с тремя одинаковыми буквами госпошлина составит 194 МРП или 716 248 тенге.

И еще один набор "красивых" цифровых комбинаций: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777. Автомобильные номера с их наличием стоят 228 МРП или 841 776 тенге.

А если к ним еще добавить одинаковые буквы, то номерные знаки будут стоить 285 МРП или 1 052 220 тенге. Это самая дорогая цена за автомобильный номер.

Нужно ли платить за другие "красивые" номера

При этом отметим, что у каждого автовладельца свое понятие о красоте. И, оформляя номера, некоторые из них могут искать те, которые считают "красивыми", например, сочетающиеся с их именем или датой рождения.

Они не предусматривают повышенных государственных пошлин, но развивают "серые" схемы реализации желаемых автономеров. С ними планируют бороться, в том числе за счет автоматического присвоения номера автомобилю без человеческого фактора.

Вместе с тем, напомним, что казахстанцам планировали дать возможность выбирать желаемые комбинации букв и цифр, не относящиеся к вышеперечисленным, за 15 МРП (55 380 тенге в 2024 году). Но эти поправки в закон пока не утвердили.