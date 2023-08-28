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30 лет независимости Казахстана

С "серыми" схемами продажи автономеров хотят бороться в Казахстане

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Номерные знаки висят на стенке
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Казахстане решили бороться с "серыми" схемами продажи "красивых номеров". О том, как планируют их продавать автовладельцам, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане всегда был спрос на особенные автомобильные номера с красивым набором цифр и букв. В народе их обычно называют "VIP-номера".

Обычно они состоят из одинаковых букв и цифр, например, AAA или 777. Такие номера можно выбрать самостоятельно. Они, как правило, стоят значительно дороже обычных, однако спрос на них все равно есть.

Проблема государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) заключается в том, что в Казахстане существуют "серые" схемы приобретения красивых номеров. Когда среди обычных номеров "прокрадывались" с особой комбинацией, их реализовывали не по стандартным ценам – в обход системы.

Теперь же в Казахстане планируют полностью пресечь реализацию "из под полы" VIP-номеров. Комитет административной полиции Министерства внутренних дел РК опубликовал на портале "Открытые НПА" проект приказа, в котором предложили полностью автоматизировать изготовление и поставку номеров в автоЦОНы.

Так, по замыслу авторов проекта, по каждому филиалу Государственной корпорации на изготовление и поставку ГРНЗ формируются в информационной системе поставщика автоматически.

Другими словами, авторы проекта хотят организовать выпуск номеров так, чтобы на него не смог повлиять человек. Таким образом они хотят лишить "серых" поставщиков VIP-номеров возможности их продавать в обход системы.

Напомним, в Казахстане фиксировались случаи, когда автовладельцы, желая приобрести "красивый номер", становились жертвами мошенников и просто теряли свои деньги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2034281-s-serymi-shemami-prodazhi-avtonomerov-hotyat-borotsya-v-kazahstane/

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