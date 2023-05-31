Как купить VIP-номер на авто онлайн в Казахстане

Деньги и автомобильный номер. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

У казахстанцев появилась возможность заказать особенный номер на свой автомобиль через интернет. О том, как это можно сделать, рассказали на портале Электронного правительства РК.

С 30 мая текущего года казахстанцам стал доступен онлайн-сервис, с помощью которого можно выбрать и заказать VIP-номер на свой автомобиль, отличающийся "красивым" сочетанием цифр и букв.

Такое решение можно назвать своевременным, ведь, как отмечает председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин, спрос на престижные номера среди казахстанцев растет из года в год.

Напомним, в 2020 году казахстанцы потратили на покупку VIP-номеров порядка 3,9 млрд тенге, в 2021 году – около 5,8 млрд тенге, а в 2022 году – примерно 6 млрд тенге.

Теперь оформление "красивого" государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ) на автомобиль будет проходить в еще более простой форме, ведь получить эту услугу можно на портале Электронного правительства и в мобильном приложении eGov Mobile.

Как оформить престижный автономер

Для того, чтобы выбрать VIP-номер, нужно авторизоваться на одном из этих интернет-ресурсов и найти в разделе "Сервисы" услугу "Заказ государственного регистрационного номерного знака повышенного спроса".

После этого нужно ввести в свободную строку интересующую комбинацию номерного знака и нажать на кнопку "Поиск". Если указанный номер занят, необходимо ввести другой, а если свободен, то перед пользователем отобразится его стоимость в месячных расчетных показателях (МРП) и тенге.

Далее нужно выбрать область, ЦОН и тип ГРНЗ, произвести оплату и подписать запрос. Результат услуги появится в виде уведомления в статусной странице и личном кабинете пользователя. Готовый VIP-номер останется только забрать в указанном ЦОНе.

Отметим, что заказ VIP-номеров – не единственная услуга для автомобилистов, которая "переехала" в онлайн-режим. Ранее мы рассказывали о том, что также, не тратя времени в автоЦОНах, можно заменить водительское удостоверение с истекающим сроком годности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2022741-kak-kupit-vip-nomer-na-avto-onlayn-v-kazahstane/