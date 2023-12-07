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Какой налог придется заплатить казахстанцам за продажу квартиры за границей

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Монеты и модель дома
Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com/wirestock

Имущество, которое казахстанцы имеют в других странах, тоже может приносить доход. Соответственно, такой доход облагается налогом в Казахстане. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Жилье является имуществом, которым могут владеть казахстанцы. Они могут свободно распоряжаться им:

Как сообщает Telegram-канал Департамента госдоходов города Алматы, даже жилье, которое имеется в собственности граждан, но находится в других странах (например, в России), также будет облагаться налогом при его продаже.

Сколько придется заплатить

Как отмечает главный специалист отдела камерального мониторинга Кайрат Туримбетов, вопрос налогообложения в подобных случаях регулируется статьей 332 Налогового кодекса (пункт 2).

"В случае реализации недвижимого имущества, находящегося за пределами Республики Казахстан, в том числе на территории Российской Федерации, граждане РК уплачивают налог от прироста стоимости между суммой покупки и суммой реализации данного имущества, независимо от срока владения", – отмечает специалист.

Например, была куплена квартира в России за эквивалент суммы в 20 000 000 тенге. А потом ее решили продать, а стоимость составила уже 35 000 000 тенге в пересчете на казахстанскую валюту.

Женщина и мужчина пожимают друг другу руки
Рукопожатие. Иллюстративное фото: freepik.com

Тогда ИПН в размере 10% будет удержан от разницы между этими ценами, которая составляет 15 000 000 тенге. Срок владения жильем не имеет значения: продажа может состояться в тот же год или через несколько лет.

То есть в итоге, если брать данный пример, казахстанцы должны будут заплатить по ИПН сумму в 1 500 000 тенге.

Однако, в пункте 7 статьи 332 Налогового кодекса отмечается, что положение пункта 2 не применяется в следующих случаях:

  1. недвижимое имущество находится на территории государства с льготным налогообложением;
  2. права на движимое имущество или сделки по движимому имуществу зарегистрированы в компетентном органе государства с льготным налогообложением.

Это означает, что 10% ИПН будет применяться ко всей сумме продажи (согласно пункту 1 той же статьи). То есть в случае продажи жилья в государстве с льготным налогообложением за 35 000 000 тенге придется заплатить налог в размере 3 500 000 тенге.

Напомним, что заполнение декларации и оплата ИПН производятся до 31 марта последующего года. И если такое жилье было продано в 2023 году, то налог должен быть оплачен до апреля 2024 года.

А если пропустить эти сроки, то можно столкнуться с крупными долгами и соответствующими последствиями.

Ранее мы рассказывали, какой доход можно получить от инвестирования в жилье за границей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2049431-kakoy-nalog-pridetsya-zaplatit-kazahstantsam-za-prodazhu-kvartiry-za-granitsey/

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