Сколько продавцов наказали на необоснованное повышение цен в Казахстане

На основные продукты питания в Казахстане действует предельная торговая надбавка. Однако в 2023 году было выявлено 530 продавцов, которые ее превысили. Как их наказали, узнали журналисты NUR.KZ.

Цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) мониторятся еженедельно. По состоянию на 21 ноября их рост составил 4,6% за год.

При этом правительство тщательно следит за подорожанием продуктов из данного списка, чтобы не допустить бесконтрольного роста их стоимости. Одним из основных инструментов сдерживания является ограничение торговой надбавки при реализации основных продуктов питания, которая не должна быть выше 15% от закупочной стоимости.

Тем не менее не все предприниматели соблюдают данное правило. Как выяснили аналитики Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, за январь-октябрь 2023 года в стране были наказаны 530 продавцов, которые незаконно завышали ценники на социально значимые продовольственные товары.

Общая сумма штрафов за год увеличилась почти в четыре раза – с 0,5 млн тенге до 1,8 млн тенге.

Впрочем, эта цифра могла быть значительно больше. Дело в том, что далеко не каждого предпринимателя сразу штрафуют. Из общего числа превысивших торговую надбавку продавцов, выписали штрафы лишь 31 – остальные получили лишь предупреждение.

Напомним, торговая надбавка и штрафы за ее нарушение – не единственные инструменты правительства. Ранее мы подробно рассказывали о том, каким образом в стране борются с ростом цен на продукты из списка СЗПТ.