Компенсацию за подорожавшие комуслуги хотят увеличить для алматинцев

Алматинцы из социально уязвимых слоев населения могут получить выплаты, компенсирующие рост тарифов на комуслуги. Их размеры хотят увеличить до 0,6 МРП. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

С 1 июля казахстанцы столкнулись с подорожанием коммунальных услуг. Несмотря на то, что рост тарифов является вынужденной мерой, такая ситуация могла ухудшить благосостояние граждан из социально уязвимых слоев населения.

Чтобы подорожание не было ощутимым, нуждающимся алматинцам выплачивают компенсацию, которая покрывает подорожание. О том, как можно ее получить, мы подробно рассказывали здесь.

При этом в правительстве планируют увеличить размер самой выплаты. Согласно проекту решения маслихата Алматы, который был опубликован на портале "Открытые НПА", ставка компенсации должна будет повышена с 0,5 месячного расчетного показателя (МРП) до 0,6 МРП – с 1 725 тенге до 2 070 тенге в 2023 году.

Кроме того авторы документа предлагают убрать несколько этапов, которые должны проходить получатели компенсации для того, чтобы она была им назначена. Так, документы заявителей не будут направляться в участковую комиссию для подготовки заключения об их нуждаемости в социальной помощи. Дело в том, что она назначается без учета дохода гражданам из социально уязвимых слоев населения.

Авторы проекта считают, что таким образом получится обеспечить нуждающихся граждан дополнительными мерами социальной защиты со стороны государства, а также удастся избежать негативных последствий из-за повышения тарифов.

Выплаты компенсаций также планируют продлить до 30 июня 2024 года.

Сейчас проект находится на стадии обсуждения, которая продлится до 15 ноября 2023 года.