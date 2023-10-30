Могут ли забрать иностранную валюту, которую пытались вывезти из Казахстана

За вывоз иностранной валюты, превышающей установленный порог, нарушителю грозит административный штраф, а также конфискация денег. Какую сумму можно вывозить из страны, узнали журналисты NUR.KZ.

Собираясь за границу, жителям Казахстана важно помнить о том, что в стране действуют ограничения на вывоз иностранной валюты в слишком больших суммах.

В целом Таможенный кодекс РК устанавливает порог в 10 000 долларов США (4 703 000 тенге по текущему курсу). Если его превысить, то гражданину нужно декларировать свое имущество, а в документе указать происхождение и предназначение денег.

Однако с 14 марта 2022 года это правило было ужесточено, и сейчас уезжающие за границу граждане вообще не могут вывозить из страны иностранную валюту в сумме, которая превышала бы 10 000 долларов по курсу Национального банка РК.

Однако этот порог действует на каждого отдельного человека, включая несовершеннолетних. Другими словами, семья из нескольких человек сможет взять по 10 000 долларов на каждого и не столкнется ни с какими ограничениями.

При этом, как сообщают в Комитете государственных доходов, с начала 2023 года органы госдоходов выявили 120 фактов вывоза валюты за территорию Республики Казахстан. По каждому из них было возбуждено административное дело с наложением штрафа. Общая сумма административных взысканий составила 4 778 250 тенге.

Напомним, что размер штрафа равен 15 МРП, или 51 750 тенге в 2023 году. Нелегально перевозимые деньги и товары также могут быть изъяты в пользу государства по решению суда.

Так, например, произошло с одним из жителей страны, который 9 мая 2023 года попытался провезти в Анталию 92 855 евро, 9 480 долларов и 28 750 российских рублей (всего 49 977 024 тенге по официальному курсу на указанную дату). Его задержали, а после суда превышающая разрешенный порог сумма в размере 45 524 224 тенге была конфискована в доход государства.

Таким образом, пытаясь вывезти из Казахстана наличные деньги в сумме выше 10 тысяч долларов можно не только получить штраф, но и лишиться этих средств.