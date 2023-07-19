Сколько "налички" можно вывезти с собой из Казахстана за границу

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В период отпусков многие казахстанцы отдыхают за границей. Как правило, граждане берут с собой и наличные деньги. Однако, как отмечают в Комитете государственных доходов, вывезти можно только определенную сумму.

Собираясь в отпуск, важно не только спланировать свой бюджет, но и понять, сколько денег нужно с собой взять. Слишком большие наличные суммы казахстанцы просто не смогут вывезти из страны, ведь есть законодательные ограничения.

Вообще, согласно Таможенному кодексу РК, казахстанцы должны декларировать свое имущество, если при выезде с территории Евразийского союза (ЕАЭС) они вывозят деньги и дорожные чеки на общую сумму, которая превышает 10 000 долларов. В таможенной декларации они должны указать происхождение и предназначение денег.

Однако в марте 2022 года, в целях защиты национальных интересов страны и обеспечению финансовой стабильности, казахстанцам было запрещено вывозить наличную иностранную валюту или денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей 10 000 долларов по курсу Национального банка РК.

Впрочем, это ограничение действует на каждого выезжающего гражданина. Другими словами, семья из нескольких человек, включая детей, может взять с собой сумму, не превышающую 10 000 долларов на каждого, и при этом не столкнется с какими-либо ограничениями.

Напомним, ранее похожие ограничения действовали и в отношении банков, которым было запрещено вывозить из страны российские рубли. Однако недавно этот запрет был отменен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2029228-skolko-nalichki-mozhno-vyvezti-s-soboy-iz-kazahstana-za-granitsu/