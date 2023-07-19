Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сколько "налички" можно вывезти с собой из Казахстана за границу

Опубликовано:

Мужчина держит доллары в руках
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В период отпусков многие казахстанцы отдыхают за границей. Как правило, граждане берут с собой и наличные деньги. Однако, как отмечают в Комитете государственных доходов, вывезти можно только определенную сумму.

Собираясь в отпуск, важно не только спланировать свой бюджет, но и понять, сколько денег нужно с собой взять. Слишком большие наличные суммы казахстанцы просто не смогут вывезти из страны, ведь есть законодательные ограничения.

Вообще, согласно Таможенному кодексу РК, казахстанцы должны декларировать свое имущество, если при выезде с территории Евразийского союза (ЕАЭС) они вывозят деньги и дорожные чеки на общую сумму, которая превышает 10 000 долларов. В таможенной декларации они должны указать происхождение и предназначение денег.

Однако в марте 2022 года, в целях защиты национальных интересов страны и обеспечению финансовой стабильности, казахстанцам было запрещено вывозить наличную иностранную валюту или денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей 10 000 долларов по курсу Национального банка РК.

Впрочем, это ограничение действует на каждого выезжающего гражданина. Другими словами, семья из нескольких человек, включая детей, может взять с собой сумму, не превышающую 10 000 долларов на каждого, и при этом не столкнется с какими-либо ограничениями.

Напомним, ранее похожие ограничения действовали и в отношении банков, которым было запрещено вывозить из страны российские рубли. Однако недавно этот запрет был отменен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2029228-skolko-nalichki-mozhno-vyvezti-s-soboy-iz-kazahstana-za-granitsu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.