Более 55 тыс. алматинцев не смогут получить банковские услуги после 2 октября

Более 55 тысяч алматинцев не смогут получить банковские услуги после 2 октября. Об этом сообщил глава управления непроизводственных платежей ДГД Алматы Куаныш Туменбаев, пишет корреспондент NUR.KZ.

Как рассказал Туменбаев во время на площадке РСК, 2 октября истекает срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2022 год.

"Плательщиками налога являются лица, имеющие на праве собственности частные дома, квартиры, дачные постройки, гаражи и иные строения.

Несмотря на то, что до окончания срока уплаты осталось всего несколько дней, 55 644 жителей Алматы не оплатили налог на общую сумму 735 млн тенге. Основная сумма неуплаченного налога приходится на жителей Медеуского района Алматы, сумма по которым составляет 315 млн тенге, а по количеству не оплативших антирейтинг возглавляют жители Бостандыкского района - 37 тыс. лиц", - рассказал спикер.

По его словам, по истечении срока уплаты лица, не производившие уплату налога, в соответствии с нормами налогового законодательства не смогут получить банковские услуги, в том числе, открыть банковские счета, производить переводы, оформить кредит и так далее.

Кроме того, за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком РК.

Также налоговые органы в целях принудительного взыскания направляют налоговые приказы судебным исполнителям, которые будут применять меры в отношении должников, в том числе, наложение ареста на имущество и банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны. Одновременно удерживаются судебные издержки, составляющие до 25 процентов от суммы долга.

В ДГД призвали оплатить налог на имущество в ближайшие дни.

По всем вопросам можно обращаться в единый контакт-центр по номеру 1414.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ввести прогрессивный налог.