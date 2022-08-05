Общий рынок нефти, газа и нефтепродуктов планируют создать страны ЕАЭС

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В четверг и пятницу, 4 и 5 августа, государства-члены Евразийского экономического союза в онлайн-режиме провели совещание, на котором обсудили формирования общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа, сообщается на официальном сайте Минэнерго РК.

Согласно сообщению министерства, на основании договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года было предусмотрено до 1 января 2025 года поэтапное формирование общих энергетических рынков стран ЕАЭС.

В настоящее время сторонами активно обсуждаются содержание и условие проектов международных договоров по формированию общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа стран-участниц ЕАЭС.

"Формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС предлагается осуществлять на основании приоритетного обеспечения потребностей государств-членов в нефти и нефтепродуктах, обеспечения устойчивого развития экономик, энергетической и экологической безопасности государств-членов, развития взаимовыгодного сотрудничества на основе равноправия, взаимной выгоды и ненанесения экономического ущерба любому из государств-членов", - подчеркнули в Минэнерго.

Отмечается, что при формировании общего рынка газа ЕАЭС будут учтены:

экономические интересы государств-членов (включая особенности функционирования и развития внутренних рынков газа государств-членов) и законодательства государств-членов;

особенности функционирования и развития газовых рынков государств-членов ЕАЭС;

первоочередное обеспечение внутренних потребностей в газе;

международный опыт формирования общего рынка газа.

По итогам совещаний проекты международных договоров в дальнейшем будут доработаны с учетом замечаний и предложений сторон.

"В самое ближайшее время страны ЕАЭС продолжат предметное обсуждение проектов указанных документов", - заключили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1982018-obschiy-rynok-nefti-gaza-i-nefteproduktov-planiruyut-sozdat-strany-eaes/