Срок предоставления декларации "на бумаге" завершается в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Казахстане завершается прием деклараций на бумажных носителях, однако в Комитете государственных доходов отмечают, что до 15 сентября по-прежнему можно задекларировать имущество онлайн.

Как известно, с 2023 года в Казахстане стартовал второй этап всеобщего декларирования. 17 июля завершается прием деклараций на бумажном носителе.

Стоит отметить, что изначально декларации должны были приниматься до 15 июля, но из-за выходного дня прием продлен до следующего рабочего дня.

Тем не менее, казахстанцы все еще могут сдать декларации, но уже в онлайн-формате. Сделать это необходимо до 15 сентября 2023 года. Как отмечают в Комитете государственных доходов (КГД), на сегодняшний день уже более 1,5 млн физических лиц успели сдать "входную" декларацию.

Напомним, с 2023 года декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00, или как ее еще называют, "входную", должны сдавать работники государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

Однако декларации также должны сдавать и те категории граждан, кто участвовал в первом этапе всеобщего декларирования, но вместо "входной", им необходимо будет сдать декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00.

Отметим, что за предоставление недостоверной информации или несдачу декларации предусмотрено административное наказание, но проверять наличие ошибок начнут только с 2025 года, когда будет полностью внедрено всеобщее декларирование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2028939-srok-predostavleniya-deklaratsii-na-bumage-zavershaetsya-v-kazahstane/