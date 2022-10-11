ЕЭК продлила лимит беспошлинного ввоза товаров на сумму до 1000 евро

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Граждане Казахстана, пересекающие наземную границу, смогут беспошлинно ввозить товары в страну на сумму не более 1000 евро и весом не более 31 кг до 1 апреля 2023 года, передает официальный Telegram-канал пресс-службы Комитета государственных доходов МФ РК.

"Решением Совета ЕЭК от 23 сентября 2022 года № 151 действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования продлено до 1 апреля 2023 года", – говорится в публикации.

Отмечается, что порог беспошлинного ввоза применяется в отношении товаров для личного пользования на сумму не более 1000 евро и весом не более 31 кг, доставляемых перевозчиком, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, ввозимых в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта, отличными от воздушного.

Ранее в Комитете государственных доходов рассказали о том, в каких случаях и как можно произвести возврат государственной пошлины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1992151-eek-prodlila-limit-besposhlinnogo-vvoza-tovarov-na-summu-do-1000-evro/