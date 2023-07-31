Казахстанцев стали чаще штрафовать за превышение скорости

Камеры "Сергек". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За шесть месяцев 2023 года казахстанским водителям было выписано более 1,5 миллиона штрафов за превышение скорости. Какие суммы уплачиваются нарушителями в госбюджет, узнали журналисты NUR.KZ.

С января по июнь 2023 года в Казахстане было наложено порядка 1,6 млн административных штрафов за превышение установленной скорости движения, сообщают аналитики Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub. Это сразу на 40%, или на 450,5 штрафов больше, чем было выписано в аналогичном периоде прошлого года.

Более того, как отмечают аналитики, этот показатель непрерывно растет с 2018 года. Причем последние три года он находится на очень высоком уровне – свыше одного млн штрафов за полгода. Текущий же показатель можно назвать рекордным – так много не штрафовали как минимум последние 10 лет.

Какой штраф положен за превышение скорости

Размер штрафа, который выписывается водителю, в первую очередь зависит от скорости, с которой он ехал. Так, превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20 километров в час влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (МРП), или 17 250 тенге в 2023 году.

Если превышение составит от 20 до 40 километров в час, то размер взыскания составит 10 МРП, или 34 500 тенге. От 40 и более километров в час – 20 МРП, или 69 тысяч тенге в 2023 году.

Если оштрафованный водитель в течение года снова превысит скорость на 20 и более километров в час, то ему уже будет грозить штраф в размере 30 МРП, или 103 500 тенге.

Отметим, что с учетом увеличения МРП (с 3 063 до 3 450 тенге) и количества нарушений вырос и средний размер штрафа – до 13 тыс. тенге (на 15%). Это привело и к росту общей суммы наложенных взысканий. Она увеличилась сразу на 61% за год – с 12,8 млрд до 20,6 млрд тенге.

Общая сумма штрафов. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Впрочем, как уточняют аналитики, сейчас взыскаемость наложенных штрафов составляет 78%. То есть до казны не доходит пятая часть средств. Впрочем, еще 10 лет назад этот показатель не дотягивал и до 50%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2030689-kazahstantsev-stali-chasche-shtrafovat-za-prevyshenie-skorosti/