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Сколько налогов и штрафов заплатили казахстанцы с начала года

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Подсчет налогов на калькуляторе
Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

С начала года в госбюджет поступило более 7,5 трлн тенге. Часть средств сформировалась за счет штрафов и налогов, которые заплатили казахстанцы. О каких суммах идет речь, рассказали аналитики Finprom.

Всего за январь-апрель текущего года доходы государственного бюджета Казахстана составили порядка 7,5 трлн тенге. Это сразу на 14,1% больше, чем было годом ранее.

Доходы государственного бюджета РК растут.
Как растут доходы госбюджета РК. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что большую часть доходов составили налоговые поступления. Всего за несколько месяцев жители Казахстана заплатили налогов на сумму 6 трлн тенге ( 79,4% от общей суммы), что сразу на 21,3% больше, чем годом ранее.

Как отмечают аналитики, из этой суммы порядка 2,5 трлн тенге пришлось на подоходный налог и еще 2,2 трлн тенге - за счет налога на добавленную стоимость.

Помимо этого жители страны заплатили 670,4 млрд тенге налогов на международную торговлю и внешние операции, 388,9 млрд тенге - социальных налогов, 167,7 млрд тенге - налогов на собственность и 33,1 млрд тенге - обязательных платежей за выдачу документов и за совершение каких-либо юридических действий.

Впрочем, не только за счет налогов формируется государственный бюджет. На другие виды доходов пришлось 133,3 млрд тенге. Из них порядка 39 млрд тенге – штрафы, которые платили жители страны. Стоит отметить, что эта сумма сразу на 35,3% больше прошлогодней.

Однако такой значительный прирост еще не значит, что казахстанцы стали чаще нарушать. Напомним, размер штрафов зависит от величины месячного расчетного показателя (МРП), который с начала 2023 года вырос на 12,6%, до 3 450 тенге.

Другими словами, из-за повышения МРП вырос и размер штрафов, которые теперь платят казахстанцы за какие-либо нарушения. Это же правило касается и многих видов налогов.

Из чего состоят доходы госбюджета РК.
Откуда идут поступления в госбюджет РК. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что на фоне роста поступлений от налогов и штрафов, в некоторых других категориях наблюдается спад. Так, например, объем трансфертов из Национального фонда в госбюджет просели сразу на 8,1% с 1,5 трлн тенге до 1,37 трлн тенге. Просели поступления и от продажи государственного имущества – сразу на 49,5%.

Таким образом, можно отметить, что основной поток средств в государственный бюджет идет именно от налогов, которые платят жители Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2025710-skolko-nalogov-i-shtrafov-zaplatili-kazahstantsy-s-nachala-goda/

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