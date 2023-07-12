Могут ли наказать за распространение ложной информации рядовых казахстанцев

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В Административном кодексе Казахстана появилась статья, которая предусматривает наказание за распространение ложной информации. Касается ли она рядовых граждан, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане приняли закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", которая добавляет новую статью "Размещение, распространение ложной информации".

Дополнение вступит в действие с 10 сентября 2023 года. В первую очередь оно коснется средств массовой информации (СМИ) и блогеров.

Так, например, за распространение ложной информации в СМИ предусмотрен штраф в размере от 30 до 100 месячных расчетных показателей (МРП), то есть от 103 500 до 345 000 тенге в 2023 году.

Похожее наказание предусмотрено и в отношении инфлюенсеров, то есть блогеров, у которых есть своя аудитория и определенное влияние на нее. Штраф за ложную информацию также варьируется от 30 до 100 МРП.

Предусмотрено ли наказание для рядовых казахстанцев

Стоит отметить, что новая статья будет контролировать не только действия СМИ и блогеров. Под "удар" могут попасть и граждане, которые просто являются активными пользователями Интернета.

"Размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – влекут штраф на физических лиц в размере 20 МРП (69 000 тенге)", – говорится в дополнении.

Другими словами, наказать за распространение ложной информации в Казахстане могут не только компании, средства массовой информации и блогеров, но и рядовых казахстанцев, которые поделились постом, видеороликом или написали собственное сообщение с недостоверной информацией.

Отметим, что за повторное нарушение в течение одного года для пользователей интернет-платформ предусмотрен штраф в размере 40 МРП (138 000 тенге) или административный арест на срок до 10 суток.

Таким образом, казахстанцам, чтобы избежать наказания, важно соблюдать осторожность и проверять любую информацию, которую они получают в интернете, перед тем, как поделиться ей.

Напомним, в Казахстане также предусмотрена и уголовная ответственность, но касается она распространения заведомо ложной информации – когда распространитель знает о ее недостоверности, но специально ее передает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2028294-mogut-li-nakazat-za-rasprostranenie-lozhnoy-informatsii-ryadovyh-kazahstantsev/