МВД напомнило казахстанцам об ответственности за ложные сообщения о терроризме

Полицейский. Иллюстративное фото: Polisia.kz

МВД вновь предупредило казахстанцев о наказании за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Так, гражданина, совершившего данное преступление, могут лишить свободы сроком до пяти лет или оштрафовать на миллионы тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как напомнили в МВД, заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 273 УК РК) наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, что на сегодняшний день составляет 14,5 млн тенге, либо исправительными работами, а также либо ограничением или лишением свободы сроком до пяти лет.

В МВД напомнили, что уголовной ответственности за данное преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет. А если ребенок не достиг этого возраста, к административной ответственности с наложением штрафа за непринятие мер по воспитанию привлекаются его родители.

В ведомстве также отмечают, что на основании судебного решения ущерб, причиненный таким сообщением, тоже подлежит возмещению.

"На один выезд спецслужб на ложные вызовы затрачивается от 200 до 300 тысяч тенге, а ущерб от простоя предприятий и организаций – исчисляться миллионами тенге", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце августа некие лица сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях судов в Актобе. Но работавшие на месте саперы ничего не обнаружили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996264-mvd-napomnilo-kazahstantsam-ob-otvetstvennosti-za-lozhnye-soobscheniya-o-terrorizme/