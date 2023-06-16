Рекорд по количеству зарегистрированных авто побили казахстанцы

Ключи от авто. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Уже третий месяц подряд авторынок Казахстана показывает сильный рост. О том, сколько авто было поставлено на учет казахстанцами, выяснил официальный Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub.

С февраля 2023 года в Казахстане наблюдается небывалый подъем отечественного авторынка. Тогда только легковых машин в стране было зарегистрировано порядка 145 тыс. единиц. Это максимальный показатель как минимум с 2012 года.

Впрочем, новый рекорд не заставил себя ждать. Как отмечают аналитики, в марте жители страны поставили на учет еще больше машин – 148,9 тыс. единиц, а в апреле побили и этот рекорд, зарегистрировав 156,6 тыс. авто.

Количество зарегистрированных авто в апреле 2023 года. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Как объясняют аналитики, причина такого роста в основном связана с легализацией иностранных авто, которую на данный момент в Казахстане можно пройти за 200 тыс. тенге.

Так, например, всего за одну неделю, с 23 по 27 апреля, казахстанцы легализовали более 100 тыс. иностранных автомобилей. При этом сама программа будет действовать до 1 июля 2023 года.

Впрочем, стоит отметить тот факт, что рост количества поставленных на учет машин никак не способствует обновлению автопарка страны. Основная часть регистраций в апреле пришлась на "старые" авто – 73,6 тыс. единиц, или около 50%. При этом лишь 9,1 тыс. зарегистрированных автомобилей были новыми, то есть младше 3 лет.

Напомним, ранее в Казахстане предложили продлить легализацию иностранных авто для тех, кто подаст заявку на регистрацию до 1 июля, но по какой-то причине не успеет завершить всю процедуру вовремя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2025010-rekord-po-kolichestvu-zaregistrirovannyh-avto-pobili-kazahstantsy/