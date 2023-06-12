Чьи мобильные переводы уже проверяют в Казахстане

Купюры тенге и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане уже проверяют денежные мобильные переводы отдельных граждан, а вскоре через это пройдет еще больше казахстанцев. Кого коснется проверка, рассказали в Комитете государственных доходов.

Мобильный денежный перевод является крайне удобным финансовым инструментом. Однако на фоне всех плюсов у него есть один важный недостаток – в руках недобросовестного предпринимателя он превращается в способ ухода от налогов.

Проблема в том, что некоторые продавцы и услугодатели могут принимать оплату посредством денежных переводов на счета для физических лиц. А далее эти доходы они могут не отражать в отчетности и, соответственно, не платить с них налоги.

В связи с этим с 2023 года в Казахстане Комитетом госдоходов начато получение сведений о лицах, имеющих признаки осуществления предпринимательской деятельности согласно банковским данным. На данный момент проводится обработка и анализ мобильных переводов государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супругов.

Впрочем, важно отметить, что проверке подвергаются не все, а только те физические лица, на личных банковских счетах которых зафиксированы денежные поступления от 100 и более разных людей в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев.

Однако в скором времени количество граждан, чьи мобильные переводы будут проверяться, станет заметно больше.

С 2024 года, помимо госслужащих, эта проверка будет проводиться в отношении работников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

С 2025 года в список проверяемых попадут индивидуальные предприниматели, руководители юридических лиц и их супруги, а с 2026 года – все остальные граждане Казахстана.

Таким образом, как отмечают в комитете, на сегодня информация получена только по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам, то есть по тем, кто на данный момент должен подавать информацию о доходах в рамках 1-го этапа всеобщего декларирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2024326-chi-mobilnye-perevody-uzhe-proveryayut-v-kazahstane/