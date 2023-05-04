Сколько стоит замена водительских прав онлайн в Казахстане

Водительское удостоверение. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сейчас, чтобы казахстанцам заменить права, достаточно открыть одно из банковских приложений и оформить соответствующую госуслугу. О том, сколько это стоит, узнали журналисты NUR.KZ.

Об очередях в автоЦОНах казахстанцы знают не понаслышке. Далеко не у каждого при этом есть достаточно свободного времени, чтобы потратить на переоформление водительского удостоверения целый день.

Это может сыграть злую шутку с казахстанцами, которым постоянно нужен автомобиль, например, для работы. Ведь за езду с просроченными водительскими правами в Казахстане полагается штраф. Он в 2023 году равен 20 месячным расчетным показателям (МРП), или 69 тыс. тенге.

Однако сейчас для водителей, у которых каждая минута на счету, есть альтернатива – все можно сделать онлайн в одном из банковских мобильных приложений. Для этого достаточно зайти в раздел "Госуслуги" и найти операцию "Замена водительских прав".

Далее нужно лишь пройти биометрическую проверку, сфотографироваться на собственный смартфон и оплатить госпошлину в размере 1,25 МРП (4 313 тенге). Дополнительной оплаты услуга не требует.

После обработки заявки в базе данных Министерства внутренних дел РК новые права будут автоматически выпущены в течение 10-15 минут, а казахстанцу останется лишь приехать в ЦОН и забрать их в любое удобное для него время.

Смартфон. Иллюстративное фото: Chainarong Prasertthai/Getty Images

Как сообщают в Министерстве внутренних дел РК, ежегодно в ЦОНы, чтобы заменить водительское удостоверение с истекающим сроком действия, обращалось более 400 тыс. граждан. А благодаря цифровизации процессов удалось сократить сроки оказания услуг в среднем почти в пять раз, снизить бюрократию и исключить ненужные поездки и очереди в ЦОНах.

Всего же с момента запуска онлайн-услуг ими воспользовались более 7 млн граждан, в том числе 167 тысяч водителей, которые заменили права.

Также ведомством был внедрен сервис отправки SMS и push-сообщений с напоминанием о необходимости своевременной замены водительских удостоверений при приближении сроков окончания их действия. Это позволит казахстанцам своевременно их заменить и избежать проблем в будущем.

Стоит отметить, что после перевыпуска документа казахстанцы сразу же могут пользоваться обновленными правами, даже до того, как заберут их из ЦОНа.

Напомним, в Казахстане цифровые версии документы официально приравнены к своим физическим оригиналам. При необходимости можно все в том же банковском приложении открыть "Госуслуги" и в разделе "Цифровые документы" найти свои водительские права.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2019297-skolko-stoit-zamena-voditelskih-prav-onlayn-v-kazahstane/