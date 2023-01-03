Стоимость самых дорогих "красивых" автономеров достигла почти миллиона тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Казахстане отмечается особенно высокий спрос на уникальные номерные знаки для автомобилей. При этом их стоимость зависит от расчетных показателей. О том, на сколько подорожали VIP-номера, читайте в материале NUR.KZ.

Государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) выдается каждому автовладельцу в обязательном порядке. Госпошлина за выдачу ГРНЗ, согласно пункту 8 статьи 615 Налогового кодекса РК, составляет 2,8 МРП.

То есть из-за роста МРП с 3 063 тенге в 2022 году до 3 450 тенге в 2023 данная услуга теперь обойдется в 9 660 тенге.

При этом казахстанцы могут не просто получить автомобильные номера со стандартным набором символов, но и заказать специальные красивые комбинации. Однако они обойдутся дороже.

Стоимость VIP-номеров

Казахстанцам доступны различные категории "красивых" номеров на автомобили, которые отличаются внешним видом и стоимостью.

Например, имеются следующие расценки:

за 57 МРП, или 196 650 тенге, в 2023 году можно купить ГРНЗ на авто либо с одинаковыми буквенными обозначениями (но без нижеследующих наборов цифр), либо просто с числами 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707;

в 2023 году можно купить ГРНЗ на авто либо с одинаковыми буквенными обозначениями (но без нижеследующих наборов цифр), либо просто с числами 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707; за 114 МРП, или 393 300 тенге, доступны комбинации цифр 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 вместе с одинаковыми буквенными обозначениями;

Номерные знаки. Иллюстративное фото: yurii_zym/Getty Images

за 137 МРП, или 472 650 тенге, можно купить ГРНЗ с числами 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999;

можно купить ГРНЗ с числами 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999; за 194 МРП, или 669 300 тенге, – к номерам 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 можно добавить одинаковые буквенные обозначения;

– к номерам 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 можно добавить одинаковые буквенные обозначения; за 228 МРП, или 786 6000 тенге, – номера с числами 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777;

– номера с числами 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777; за 285 МРП, или 983 250 тенге, – на номере можно указать не только числа 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777, но и одинаковые буквенные обозначения.

Также в будущем планируется ввести возможность самостоятельного выбора комбинации цифр и букв на автомобильных номерах за 15 МРП, что в 2023 году может обойтись в 51 750 тенге. Но о сроках введения подобных мер пока не сообщалось.

Напомним, что за вождение транспортного средства без ГРНЗ можно получить штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге в 2023 году), согласно 590 статье Административного кодекса.

Повторное нарушение в течение года предусматривает наказание в 20 МРП (69 000 тенге) или лишение права вождения сроком на год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2003613-stoimost-samyh-dorogih-krasivyh-avtonomerov-dostigla-pochti-milliona-tenge/