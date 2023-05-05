"Предложил прокурору 20 тыс. долларов": юриста казино осудили в Бурабае

Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

В Акмолинской области вынесен приговор юристу казино, которого обвиняли в даче взятки сотруднику прокуратуры в сумме 20 тыс. долларов США, передает официальный Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

2 мая приговором Бурабайского районного суда юрист казино осужден за дачу взятки в значительном размере. Он приговорен к штрафу в двадцатикратном размере от суммы предложенного незаконного вознаграждения, что составляет 184,5 млн тенге.

"Он признан виновным в даче взятки сотруднику прокуратуры в сумме 20 тыс. долларов США за положительное решение результатов проверки финансовой деятельности казино", - пояснили в Антикоре.

Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и квазигосударственном секторе.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в конце января текущего года Генеральная прокуратура РК сообщила, что в Акмолинской области задержали юриста казино, который предложил прокурору взятку в размере 20 тыс. долларов.

"В ходе прокурорской проверки представитель казино предложил взятку сотруднику прокуратуры. В результате проведенной оперативной комбинации задокументирован факт дачи взятки в размере 20 тыс. долларов США (около 9 млн тенге) сотруднику надзорного органа, имитировавшему преступную деятельность", - отметили в ведомстве.

Досудебное расследование проводилось по ст.367 УК РК. Следственным судом Кокшетау подозреваемому была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Наказание за дачу взятки в Казахстане

Согласно ст.367 УК РК:

1. Дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника –

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. То же деяние, совершенное в значительном размере, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) в крупном размере;

3) неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены в особо крупном размере или преступной группой, –

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019542-predlozhil-prokuroru-20-tys-dollarov-yurista-kazino-osudili-v-burabae/