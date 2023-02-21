Какой процент от зарплаты будет уходить в ЕНПФ при уплате единого платежа в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 1 января 2023 года в Казахстане ввели единый платеж для индивидуальных предпринимателей. О том, что он в себя включает, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С начала года в Налоговый кодекс РК была добавлена новая глава, которая вводит единый платеж для индивидуальных предпринимателей.

По своей сути это аналог единого совокупного платежа для самозанятых, но касается только работодателей, являющихся субъектами микро- и малого предпринимательства, которые работают по специальным налоговым режимам (СНР).

Также как и ЕСП, единый платеж для предпринимателей включает в себя все основные отчисления и налоги:

индивидуальный подоходный налог (ИПН) – 1,8% от зарплаты;

от зарплаты; обязательные пенсионные взносы в Единый накопительный пенсионный фонд (ОПВ) – 10% от зарплаты;

от зарплаты; социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования (СО) – 3,2% от зарплаты;

от зарплаты; взносы и отчисления в Фонд социального медицинского страхования – ВОСМС (2%) и ООСМС (3%);

Из чего состоит единый платеж. Таблица: Министерство труда и социальной защиты населения РК

Как отмечают в Минтруда, единый платеж был введен для снижения налоговой нагрузки на предпринимателей. Так, например, суммарная нагрузка на фонд оплаты труда снизится с 34% до 20% в 2023 году.

Однако в последующие годы ставка единого платежа увеличится:

с 1 января 2024 года – 21,5 % ;

; с 1 января 2025 года – 23,8 % ;

; с 1 января 2026 года – 24,8 % ;

; с 1 января 2027 года – 25,8 % ;

; с 1 января 2028 года – 26,3 %.

Увеличение ставки связано с введением с 2024 года обязательного пенсионного взноса работодателя и изменением ставки социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования с 3,2% до 4,5% с 2025 года.

Стоит отметить, что индивидуальным предпринимателям оплачивать новый единый платеж нужно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным. Другими словами, в феврале нужно будет заплатить за январь, а в марте – за февраль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2010168-kakoy-protsent-ot-zarplaty-budet-uhodit-v-enpf-pri-uplate-edinogo-platezha-v-kazahstane/