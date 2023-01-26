Угрозы и шантаж заемщиков: за что наказывают коллекторов в Казахстане

Должник. Иллюстративное фото: freepik.com/yanalya

Некоторые коллекторские агентства в попытке "выбить" долги у заемщика прибегают к незаконным методам. О том, какие нарушения чаще всего допускают коллекторы и как их наказывают в Казахстане, узнали журналисты NUR.KZ.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) выступило с инициативой ужесточить наказание за нарушения коллекторскими агентствами закона. Об этом говорится в анализе регуляторного воздействия, который был опубликован на портале "Открытые НПА".

В документе предлагается увеличить штрафы для коллекторов в два раза:

для субъектов малого предпринимательства – до 100 месячных расчетных показателей (МРП) , или 345 000 тенге в 2023 году;

, или в 2023 году; для субъектов среднего предпринимательства – до 200 МРП ( 690 000 тенге );

( ); для субъектов крупного предпринимательства – до 300 МРП (1 035 000 тенге).

Ужесточить наказание финрегулятор хочет неспроста. Дело в том, что только за последние два года АРРФР было рассмотрено более тысячи жалоб граждан на действия коллекторских агентств.

В итоге было проведено 700 проверок, в том числе 25 инспекционных проверок наиболее крупных коллекторских агентств, на долю которых приходится 75% принятой на взыскание и приобретенной задолженности.

В 2021 году было зарегистрировано 560 обращений, после которых коллекторы получили 66 административных штрафов на общую сумму 33,2 млн тенге. В 2022 году агентство зарегистрировало 437 жалоб и выписало 64 штрафа на общую сумму 22 млн тенге.

Какие нарушения допускают коллекторы

Одним из нарушений, которые допускают многие недобросовестные коллекторы является то, что они не сообщают должникам всю положенную информацию (место работы, свое ФИО и другие необходимые данные). Вместо этого они сразу переходят к угрозам и нецензурным оскорблениям.

Из-за этого также затрудняются дальнейшие поиски нарушителя, потому как эксперты не могут определить, к какому агентству принадлежит коллектор.

Также во время проверок было выявлено пять компаний, у которых вообще не было соответствующего оборудования для фиксации работы коллекторов. Как отмечают в АРРФР, такая ситуация привела к тому, что многие нарушители остались безнаказанными.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Некоторые коллекторы идут дальше – не имея легальных "рычагов", они запугивают должников, представляясь судоисполнителями или сотрудниками правоохранительных органов. Должника шантажируют применением санкций, например, арестом счетов или даже заведением уголовного дела.

Иногда недобросовестные коллекторы обращались напрямую к работодателю должника с целью принуждения к исполнению обязательства, из-за чего впоследствии должники были вынуждены уволиться с работы.

Некоторые нарушители через аффилированных частных судебных исполнителей (ЧСИ) получали незаконный доступ к персональным данным должников и в дальнейшем, действительно, арестовывали их счета и имущество, а также ограничивали выезд из страны.

В ходе проведенных проверок среди работников 10 коллекторских агентств также установлено 15 работников, ранее судимых за грабеж, кражу, мошенничество и иные преступления. Гражданам с такими уголовными делами закон запрещает работать с должниками.

Как отмечает финрегулятор, сохраняющаяся динамика количества жалоб на неправомерные действия коллекторских агентств и выявленных нарушений, позволяют сделать вывод о том, что действующие размеры административных не предупреждают нарушения со стороны коллекторов. А значит, увеличение размеров штрафов для недобросовестных агентств является обоснованным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2006868-ugrozy-i-shantazh-zaemschikov-za-chto-nakazyvayut-kollektorov-v-kazahstane/