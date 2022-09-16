Сколько денег получили Казахстанцы за сообщения о невыдаче чека

Выдача чека. Иллюстративное фото: pixabay.com

Продавцы обязаны принимать банковские карты, а также предоставлять чеки. В противном случае это будет считаться нарушением, за которое положен штраф. Гражданам, которые сообщают о таких фактах, положено вознаграждение. Сколько денег им было выплачено, рассказали в Комитете государственных доходов.

Фискальный чек – важный юридический документ. Он не просто является доказательством совершения покупки, но и хранит всю информацию о купленном товаре и продавце. Поэтому его нужно обязательно требовать и сохранять.

Тем не менее многие продавцы и покупатели не осознают всей важности фискального чека: покупатели часто выкидывают их, а продавцы могут вовсе не выдать его, что уже является нарушением. За первое нарушение полагается лишь предупреждение, а за повторное – штраф.

В связи с этим в стране действует ежегодная акция "Гражданский контроль – требуй чек", в рамках которой казахстанцы, столкнувшиеся с данным нарушением, а также с отказом принять банковскую карту, могут сообщить об этом в органы государственных доходов.

Таким образом, по данным Комитета госдоходов, с начала проведения акции в текущем году по сообщениям граждан подтверждены 11,3 тыс. нарушений. Общая сумма вознаграждения, которая была выплачена казахстанцам, составила 11,3 млн тенге.

В то же время с начала года повторно нарушили закон 474 предпринимателя, которых оштрафовали на общую сумму 14,6 млн тенге.

Мужчина держит в руках крупную сумму денег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Как сообщить о нарушении

В акции "Гражданский контроль – требуй чек!" может принять участие любой желающий. Для этого необходимо соблюсти несколько основных правил:

нужно зафиксировать на фото или видео момент нарушения; при подаче заявления нужно указать точный адрес продавца с указанием номера бутика, магазина или места на рынке; отправить всю информацию с помощью приложения Wipon Cashback.

Стоит отметить, что помимо доказательств нарушения и информации о продавце, гражданин должен будет указать свое имя и ИИН, а также подписать согласие или отказ от выдачи вознаграждения за сообщение о факте нарушения.

Если какой-то информации не будет хватать, то заявление рассматриваться не будет. Если же все заполнено правильно и факт нарушения подтвердится, то на номер телефона заявителя поступит вознаграждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1988229-skolko-deneg-poluchili-kazahstantsy-za-soobscheniya-o-nevydache-cheka/