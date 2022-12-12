Какими коммунальными услугами чаще всего недовольны казахстанцы

Батарея. Иллюстративное фото: nikkimeel/Getty Images

Не всегда казахстанцы получают качественные коммунальные услуги. В этом случае все может решиться после написания жалобы. На какие услуги чаще всего жалуются жители Казахстана, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанские потребители могут оказаться беззащитными перед недобросовестными компаниями, которые предоставляют некачественные коммунальные услуги. В этом случае гражданам не остается ничего, кроме как писать жалобы.

Так, например, только за 2021 год казахстанцы написали более 25 тыс. жалоб, которые в итоге были рассмотрены Комитетом по защите прав потребителей. При этом чаще всего потребители жаловались на качество услуг связи, транспорта и на туристический сервис.

Впрочем, на одном ведомстве потребители не останавливаются. Как отмечают аналитики EnergyProm, с января по октябрь текущего года в Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ РК) также поступило 4 873 обращения – сразу на 36,2% больше, чем годом ранее. Из них принято 2 247 заявлений, 687 жалоб, 55 предложений и 1 884 обращения иного вида.

Чаще всего они касались вопросов газо- и теплоснабжения – 17,6% и 16,5% от всего количества запросов соответственно. Довольно часто казахстанцы также обращались по поводу освещения (12,5%) и водоснабжения (12%).

Сколько обращений написали казахстанцы. Таблица: energyprom.kz

В итоге было заведено 768 административных дел на общую сумму 573 млн тенге, а также было открыто 170 гражданских судебных дел. Всего же за десять месяцев, как отмечают аналитики, удалось защитить права более 2 млн потребителей.

На сколько могут оштрафовать компании

Компании обязаны предоставлять качественные услуги своим потребителям. В противном случае они могут «нарваться» на крупные штрафы.

Так, например, если субъект естественной монополии, то есть компания, предоставляющая коммунальные услуги, не будет надлежащим образом исполнять (или вовсе не исполнять) свои обязанности, установленные законодательством РК, то ей будет выписан штраф:

для малых предприятий – 280 МРП ( 857 640 тенге в 2022 году);

( в 2022 году); для средних – 320 МРП ( 980 160 тенге );

( ); для крупных – 1 600 МРП (4 900 800 тенге).

Если же компания, несмотря на свои недобропорядочные действия, еще и получила доход, то она будет обязана выплатить штраф в размере 10% от выручки, которая была получена в результате совершения административного правонарушения.

За что могут оштрафовать субъекты естественных монополий. Инфографика: energyprom.kz

В казахстанской сфере коммунальных услуг есть свои проблемы, которые требуют решения. Однако вместе с тем она отличается вполне демократичными ценами. Ранее мы рассказывали о том, что комуслуги в Казахстане оказались дешевле, чем в других странах СНГ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2001106-kakimi-kommunalnymi-uslugami-chasche-vsego-nedovolny-kazahstantsy/