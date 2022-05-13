На какие услуги чаще всего жалуются казахстанцы

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Казахстанские потребители очень часто оказываются беззащитными перед недобросовестными продавцами и предпринимателями. Нередко их права нарушаются и остается единственный выход - писать жалобы. На что чаще всего жалуются казахстанцы, узнал корреспондент NUR.KZ.

Казахстанские потребители уязвимы перед лицом недобросовестных предпринимателей и продавцов. Об этом заявили в Комитете по защите прав потребителей МТИ РК. Только за один 2021 год работники ведомства рассмотрели более 25 тысяч жалоб от казахстанцев.

По словам председателя комитета Аскара Тынысбекова, чаще всего причина претензии населения касаются незаконных действиях продавцов, бизнесменов и производителей.

Зачастую потребителям отказывают в возврате товара в течение 14 дней, не предоставляют полную информацию о продукте, не ремонтируют и отказываются обменять второсортный или поврежденный товар. В такие моменты гражданам остается лишь писать жалобы.

В каких отраслях наблюдается рост жалоб

Рост жалоб наблюдается в следующих отраслях:

медицинское обслуживание ( 167% );

); финансовые услуги ( 106%) ;

; розничная торговля ( 164% );

); ЖКХ ( 133% );

); электронная коммерция (95%).

Электронная коммерция - одна из отраслей, в которой регулярно находятся нарушения. В основном они связаны с тем, что покупателей недобросовестные продавцы просто обманывают. Ранее мы писали, как казахстанцы могут лишиться своих денег в интернете и что нужно делать, чтобы этого не случилось.

С другой стороны, есть несколько отраслей экономики, где потребителям стало заметно комфортнее:

услуги связи;

услуги транспорта;

туристический сервис.

Если смотреть на данную проблему в региональном разрезе, то выстраивается следующая картина.

В 2021 году чаще всего жалобы писали жители следующих регионов:

Карагандинская область - 3 172 жалобы;

жалобы; Алматы - 2 189 жалобы;

жалобы; Шымкент - 2 111 жалобы.

А реже всего жаловались жители этих областей:

Кызылординская область - 560 жалоб;

жалоб; Северо-Казахстанская область - 641 жалоба;

жалоба; Восточно-Казахстанская область - 699 жалоб.

В начале текущего года участились жалобы на иностранные компании. По данным комитета, в десяти регионах Казахстана граждане сталкивались с тем, что в некоторых магазинах отказывались принимать платежные карточки казахстанских банков.

Всего за 2021 год благодаря работе комитета казахстанским потребителям было возвращено более 363 млн тенге. Несмотря на внушительную сумму, работы осталось более чем достаточно.

Недавний социальный опрос показал, что есть несколько “проблемных” секторов, услуги которых не удовлетворяют наших граждан:

медицинские услуги - ими недовольны 26,5% опрошенных;

опрошенных; интернет-провайдер - 23,4% опрошенных неудовлетворены качеством казахстанского интернета;

опрошенных неудовлетворены качеством казахстанского интернета; общественный транспорт - 21% заявляли о низком качестве обслуживания в этой сфере;

заявляли о низком качестве обслуживания в этой сфере; мобильная связь - ею недовольны 18,4% ;

; ж/д транспорт - недовольными остались 18,1% опрошенных.

Тот факт, что количество новых жалоб постоянно растет, говорит о том, что в Казахстане существуют серьезные проблемы в потребительской сфере. Обработка и решение таких жалоб со временем повысит качество сферы услуг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1969211-na-kakie-uslugi-chasche-vsego-zhaluyutsya-kazahstantsy/