Toyota Camry и другие автомобили подорожали в Казахстане

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В Казахстане на протяжении нескольких лет отмечался рост цен на различные товары и услуги, включая автомобили. В 2022 году, на фоне внешних экономических событий, стоимость легковых машин может снова увеличиться. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Автомобиль является популярным средством передвижения из-за комфорта и удобства.

Однако это очень дорогой вид товара, который казахстанцы могут приобрести за счет:

Теперь, на фоне внешних геополитических и экономических потрясений, цены на новые автомобили снова увеличились. При этом, согласно мнению экспертов, подорожание может продолжиться.

Насколько подорожала Toyota

Чтобы сравнить цены на новые автомобили в Казахстане, была выбрана марка Toyota Camry 2021 года производства с объемом двигателя 2,5 литра и с автоматической коробкой передач.

Ранее данная модель при покупке у дилеров в Алматы обходилась казахстанцам в чуть менее 18 млн тенге за самую дорогую комплектацию, как указывают некоторые онлайн-площадки.

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А на данный момент та же модель 2021 года выпуска, отмеченная как новая, но с небольшим пробегом (до 1 тыс. километров), продается в автосалонах в пределах 18-26 млн тенге, в зависимости от комплектации.

При этом, как журналистам NUR.KZ сообщили в одном из автосалонов Алматы, модели 2021 года уже почти распроданы, а новые поставки будут только для моделей 2022 года выпуска.

Они, в свою очередь, стоят от 17,5 млн тенге за базовую и до почти 24 млн тенге за полную комплектацию по тем же техническим характеристикам.

При этом не все желающие могут успеть приобрести новые Toyota Camry 2022 года выпуска.

Ожидаемый дефицит и рост цен

Как сообщает портал kolesa.kz, Toyota Motor объявила о прекращении поставок своих машин в Россию.

Также сообщалось об остановке производства завода в Санкт-Петербурге, где выпускаются седан Camry и кроссовер RAV4.

А это – именно тот завод, с которого поставлялись машины в Казахстан: 5,6 тысяч Camry и 3,2 тыс. RAV4 было продано за 2021 год, или более половины от общего объема продаж Toyota в Казахстане.

Причиной сокращения поставок названо нарушение логистических цепочек в регионе.

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Соответственно, дефицит предложения и наличие высокого спроса могут также повлиять на стоимость данных моделей для казахстанских покупателей.

При этом подорожание уже затрагивает и другие марки машин.

Так, в автосалоне другого производителя журналистам NUR.KZ анонимно сообщили, что их цены за последние две недели повысились на 5%.

Но в ближайшее время ожидается дальнейший постепенный рост. А в других автосалонах, по сообщению источника, цены уже были подняты в среднем на 1 млн тенге. При этом сохраняется дефицит машин.

Напомним, что ранее эксперты сообщали о том, как новый утильсбор может повлиять на стоимость автомобилей в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1959404-toyota-camry-i-drugie-avtomobili-podorozhali-v-kazahstane/