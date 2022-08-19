Машины-двойники: сразу две копии российского минивэна выявили в Алматы (видео)

Изъятые машины. Кадр из видео: Polisia.kz

Очередные машины-двойники были выявлены на дорогах Алматы. Подлинный автомобиль находится на территории Российской Федерации, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Две копии российского Nissan ездили по дорогам Алматы - в настоящее время машины с поддельными документами водворили на штрафстоянку. Минивэны доставили туда после выявления подделки госномеров и свидетельства об их регистрации.

"Согласно нашим данным, подлинный Nissan в настоящее время находится на территории Российской Федерации и, как оказалось, ее владелец даже не догадывался, что в соседнем государстве “живут своей жизнью” две копии его автомобиля. По данному факту инициированы досудебные расследования", - сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев.

Как пообещали в полиции, механизм подделки документа и изготовления "липового" номерного знака будут предметно установлены.

Нарушители закона, в том числе и владельцы машин-двойников ответят по закону.

Напомним, что совсем недавно очередные автомобили-двойники с одинаковыми госномерами и документами выявили полицейские на дорогах Алматы. На этот раз в поле зрения правоохранителей попали два минивэна марки Toyota.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984025-mashiny-dvoyniki-srazu-dve-kopii-rossiyskogo-minivena-vyyavili-v-almaty-video/