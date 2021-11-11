Сколько стоит поставить на учет авто с иностранными номерами в Казахстане

Иллюстративное фото: Pxhere.com

Владельцы автомашин с российскими или другими номерным знаками могут столкнуться с трудностями из-за отсутствия регистрации. О том, сколько это будет стоить и что для этого понадобится, читайте в материале Нурфин.

На территории Казахстана находится около 210 тыс. автомобилей с российскими регистрационными знаками.

При этом более 80 тыс. из них не имеют регистрации ни в Казахстане, ни в России.

Это происходит из-за того, что после продажи машины российские владельцы снимали транспорт с местной регистрации, а новые владельцы-казахстанцы не ставили его на учет.

В результате покупатели этих машин оказались в сложной ситуации, столкнувшись с водворением транспорта на штрафстоянки.

О том, как зарегистрировать такие автомобили и избежать дальнейших трудностей, рассказал Sputnik Казахстан.

Инспектор распечатывает уведомления. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Когда надо регистрировать машины

Новый автомобиль, привезенный в Казахстан и снятый с учета в России, должен пройти регистрацию в течение 10 дней. Это указано в 66 статье закона "О дорожном движении".

Если эти сроки не соблюдены, то можно получить штраф в размере 10 МРП (29 170 тенге на 2021 год), согласно 2 пункту 590 статьи Административного кодекса.

При этом машина окажется на штрафстоянке до устранения нарушения. То есть до регистрации транспортного средства.

Напомним, что за содержание машины на штрафстоянке платить не нужно.

Однако сам процесс регистрации может повлечь за собой определенные расходы.

Сколько стоит постановка на учет

Для регистрации купленного в РФ авто в 2021 году придется оплатить:

утилизационный сбор – зависит от объема двигателя и варьируется между 150 МРП ( 437 550 тенге ) и 1 150 МРП ( 3 354 550 тенге );

) и 1 150 МРП ( ); платеж за первичную регистрацию – зависит от возраста авто и может достигать от 0,25 МРП ( 729 тенге ) до 500 МРП ( 1 458 500 тенге );

) до 500 МРП ( ); получение свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства;

систему экстренного вызова при авариях и катастрофах.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также следует учитывать пошлины за:

свидетельство о государственной регистрации транспортных средств (СРТС) – 1,25 МРП или 3 646 тенге;

выдачу государственного регистрационного номерного знака на автомобиль (ГРНЗ) – 2,8 МРП (8 167 тенге).

Важно учесть, что регистрации подлежат только те машины, которые были сняты с учета в РФ и не находятся в розыске. Также автомобиль должен быть в хорошем техническом состоянии и с левосторонним расположением руля.

А решение по криминальным машинам будет приниматься совместно с МВД России и озвучено позже.

В целом эксплуатация машин с российской регистрацией (даже праворульных) в Казахстане разрешена.

Казахстанские владельцы таких авто могут свободно передвигаться по дорогам общего пользования, имея генеральную доверенность и страховку.

Однако раз в год им придется покидать территорию Казахстана. Затем по истечении 30 дней можно вернуться обратно до следующего года. Техосмотр также проводится в РФ.

А если авто приобретено по договору купли-продажи, то регистрационный учет в Казахстане обязателен, так как после сделки российский учет снимается.

Эти же правила действуют и для автомобилей, ввезенных в Казахстан из других стран-участниц ЕАЭС: Кыргызстана, Беларуси и Армении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1941509-skolko-stoit-postavit-na-uchet-avto-s-inostrannymi-nomerami-v-kazahstane/