Аренда дорожает: за сколько можно снять квартиру на сутки в Казахстане

В Алматы самая дорогая посуточная аренда квартиры. За 1-комнатную владельцы просят в среднем 16 тыс. тенге. В других городах расценки заметно ниже. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

По последним официальным данным, арендное жилье в Казахстане подорожало на 2,5% за сентябрь и сразу на 16,7% – за год. В некоторых городах за аренду 3-комнатной квартиры на месяц придется заплатить в среднем 500 тыс. тенге.

Однако в Казахстане есть спрос и на посуточную аренду квартир. Как отмечает портал "Крыша", в зависимости от города и размера жилья, средние цены могут варьироваться от 10 000 до 35 000 тенге в сутки.

Где самая дорогая посуточная аренда

Самые высокие цены на съемное жилье зафиксированы в Алматы. Здесь 1-комнатная квартира стоит в среднем 16 тыс. тенге в сутки, 2-комнатная – 22 тыс. тенге, а 3-комнатная – 35 тыс.

В Астане цены немного ниже:

1-комнатная – 15 тыс. тенге;

2-комнатная – 19 тыс. тенге;

3-комнатная – 30 тыс. тенге.

Дешевле всего снять 1-комнатную квартиру можно в Актау, Актобе, Талдыкоргане, Таразе, Туркестане и Уральске – в среднем 10 тыс. тенге в сутки.

При этом цены на большие квартиры заметно различаются. Например, 3-комнатная в Туркестане стоит 15 тыс. тенге в сутки, а в Уральске – 25 тыс.

Сколько стоит посуточная аренда квартир в Казахстане Город 1-комнатная 2-комнатная 3-комнатная Актау ₸10 000 ₸15 000 ₸20 000 Актобе ₸10 000 ₸15 000 ₸20 000 Алматы ₸16 000 ₸22 000 ₸35 000 Астана ₸15 000 ₸19 000 ₸30 000 Атырау ₸12 000 ₸15 000 ₸22 000 Жезказган ₸13 000 ₸16 000 ₸25 500 Караганда ₸12 000 ₸16 000 ₸20 000 Кокшетау ₸12 000 ₸15 000 ₸20 500 Қонаев ₸12 000 ₸15 500 ₸30 000 Костанай ₸12 000 ₸18 000 ₸25 000 Кызылорда ₸12 000 ₸15 000 ₸20 000 Павлодар ₸12 000 ₸16 000 ₸24 000 Петропавловск ₸14 000 ₸18 000 ₸25 000 Семей ₸12 000 ₸15 000 ₸20 000 Талдыкорган ₸10 000 ₸15 000 ₸18 000 Тараз ₸10 000 ₸13 000 ₸18 000 Туркестан ₸10 000 ₸15 000 ₸15 000 Уральск ₸10 000 ₸16 000 ₸25 000 Усть-Каменогорск ₸12 000 ₸16 000 ₸25 000 Шымкент ₸15 000 ₸17 000 ₸21 000 * Медианная стоимость по объявлениям о посуточной аренде квартир в Казахстане.

Источник: krisha.kz.

Также важно учесть, что на стоимость квартиры влияет не только количество комнат, но и расположение, состояние жилья и даже дата заезда – в праздники и выходные цены, как правило, выше.

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