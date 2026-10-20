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      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Аренда дорожает: за сколько можно снять квартиру на сутки в Казахстане

      Опубликовано:

      Монеты и брелок
      Монеты и фигурка дома с ключом. Иллюстративное фото: Nitat Termmee/Getty Images

      В Алматы самая дорогая посуточная аренда квартиры. За 1-комнатную владельцы просят в среднем 16 тыс. тенге. В других городах расценки заметно ниже. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

      По последним официальным данным, арендное жилье в Казахстане подорожало на 2,5% за сентябрь и сразу на 16,7% – за год. В некоторых городах за аренду 3-комнатной квартиры на месяц придется заплатить в среднем 500 тыс. тенге.

      Однако в Казахстане есть спрос и на посуточную аренду квартир. Как отмечает портал "Крыша", в зависимости от города и размера жилья, средние цены могут варьироваться от 10 000 до 35 000 тенге в сутки.

      Где самая дорогая посуточная аренда

      Самые высокие цены на съемное жилье зафиксированы в Алматы. Здесь 1-комнатная квартира стоит в среднем 16 тыс. тенге в сутки, 2-комнатная – 22 тыс. тенге, а 3-комнатная – 35 тыс.

      В Астане цены немного ниже:

      • 1-комнатная – 15 тыс. тенге;
      • 2-комнатная – 19 тыс. тенге;
      • 3-комнатная – 30 тыс. тенге.

      Дешевле всего снять 1-комнатную квартиру можно в Актау, Актобе, Талдыкоргане, Таразе, Туркестане и Уральске – в среднем 10 тыс. тенге в сутки.

      При этом цены на большие квартиры заметно различаются. Например, 3-комнатная в Туркестане стоит 15 тыс. тенге в сутки, а в Уральске – 25 тыс.

      Сколько стоит посуточная аренда квартир в Казахстане

      Город 1-комнатная 2-комнатная 3-комнатная
      Актау ₸10 000 ₸15 000 ₸20 000
      Актобе ₸10 000 ₸15 000 ₸20 000
      Алматы ₸16 000 ₸22 000 ₸35 000
      Астана ₸15 000 ₸19 000 ₸30 000
      Атырау ₸12 000 ₸15 000 ₸22 000
      Жезказган ₸13 000 ₸16 000 ₸25 500
      Караганда ₸12 000 ₸16 000 ₸20 000
      Кокшетау ₸12 000 ₸15 000 ₸20 500
      Қонаев ₸12 000 ₸15 500 ₸30 000
      Костанай ₸12 000 ₸18 000 ₸25 000
      Кызылорда ₸12 000 ₸15 000 ₸20 000
      Павлодар ₸12 000 ₸16 000 ₸24 000
      Петропавловск ₸14 000 ₸18 000 ₸25 000
      Семей ₸12 000 ₸15 000 ₸20 000
      Талдыкорган ₸10 000 ₸15 000 ₸18 000
      Тараз ₸10 000 ₸13 000 ₸18 000
      Туркестан ₸10 000 ₸15 000 ₸15 000
      Уральск ₸10 000 ₸16 000 ₸25 000
      Усть-Каменогорск ₸12 000 ₸16 000 ₸25 000
      Шымкент ₸15 000 ₸17 000 ₸21 000

      * Медианная стоимость по объявлениям о посуточной аренде квартир в Казахстане.
      Источник: krisha.kz.

      Также важно учесть, что на стоимость квартиры влияет не только количество комнат, но и расположение, состояние жилья и даже дата заезда – в праздники и выходные цены, как правило, выше.

      Ранее мы подробно рассказывали о том, как подобрать дешевую аренду в Алматы.

      А о том, как можно сэкономить на съемном жилье студентам, можно узнать здесь.

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      Аренда дорожает: за сколько можно снять квартиру на сутки в Казахстане

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