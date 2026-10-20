Аренда дорожает: за сколько можно снять квартиру на сутки в Казахстане
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В Алматы самая дорогая посуточная аренда квартиры. За 1-комнатную владельцы просят в среднем 16 тыс. тенге. В других городах расценки заметно ниже. Подробности читайте в материале NUR.KZ.
По последним официальным данным, арендное жилье в Казахстане подорожало на 2,5% за сентябрь и сразу на 16,7% – за год. В некоторых городах за аренду 3-комнатной квартиры на месяц придется заплатить в среднем 500 тыс. тенге.
Однако в Казахстане есть спрос и на посуточную аренду квартир. Как отмечает портал "Крыша", в зависимости от города и размера жилья, средние цены могут варьироваться от 10 000 до 35 000 тенге в сутки.
Где самая дорогая посуточная аренда
Самые высокие цены на съемное жилье зафиксированы в Алматы. Здесь 1-комнатная квартира стоит в среднем 16 тыс. тенге в сутки, 2-комнатная – 22 тыс. тенге, а 3-комнатная – 35 тыс.
В Астане цены немного ниже:
- 1-комнатная – 15 тыс. тенге;
- 2-комнатная – 19 тыс. тенге;
- 3-комнатная – 30 тыс. тенге.
Дешевле всего снять 1-комнатную квартиру можно в Актау, Актобе, Талдыкоргане, Таразе, Туркестане и Уральске – в среднем 10 тыс. тенге в сутки.
При этом цены на большие квартиры заметно различаются. Например, 3-комнатная в Туркестане стоит 15 тыс. тенге в сутки, а в Уральске – 25 тыс.
Сколько стоит посуточная аренда квартир в Казахстане
|Город
|1-комнатная
|2-комнатная
|3-комнатная
|Актау
|₸10 000
|₸15 000
|₸20 000
|Актобе
|₸10 000
|₸15 000
|₸20 000
|Алматы
|₸16 000
|₸22 000
|₸35 000
|Астана
|₸15 000
|₸19 000
|₸30 000
|Атырау
|₸12 000
|₸15 000
|₸22 000
|Жезказган
|₸13 000
|₸16 000
|₸25 500
|Караганда
|₸12 000
|₸16 000
|₸20 000
|Кокшетау
|₸12 000
|₸15 000
|₸20 500
|Қонаев
|₸12 000
|₸15 500
|₸30 000
|Костанай
|₸12 000
|₸18 000
|₸25 000
|Кызылорда
|₸12 000
|₸15 000
|₸20 000
|Павлодар
|₸12 000
|₸16 000
|₸24 000
|Петропавловск
|₸14 000
|₸18 000
|₸25 000
|Семей
|₸12 000
|₸15 000
|₸20 000
|Талдыкорган
|₸10 000
|₸15 000
|₸18 000
|Тараз
|₸10 000
|₸13 000
|₸18 000
|Туркестан
|₸10 000
|₸15 000
|₸15 000
|Уральск
|₸10 000
|₸16 000
|₸25 000
|Усть-Каменогорск
|₸12 000
|₸16 000
|₸25 000
|Шымкент
|₸15 000
|₸17 000
|₸21 000
* Медианная стоимость по объявлениям о посуточной аренде квартир в Казахстане.
Источник: krisha.kz.
Также важно учесть, что на стоимость квартиры влияет не только количество комнат, но и расположение, состояние жилья и даже дата заезда – в праздники и выходные цены, как правило, выше.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2445021-arenda-dorozhaet-za-skolko-mozhno-snyat-kvartiru-na-sutki-v-kazahstane/
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