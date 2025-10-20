Какие специалисты зарабатывают по несколько миллионов в месяц в Казахстане

Официальная статистика зафиксировала самую высокую зарплату в Казахстане – 12 042 000 тенге. Столько получает горный инженер в сфере строительства. О других профессиях-рекордсменах читайте на NUR.KZ.

Средняя заработная плата в Казахстане некоторым может показаться "завышенной", ведь не все граждане получают 448 620 тенге. Однако есть отдельные категории работников, чьи зарплаты превышают среднюю в десятки раз. В основном это касается руководителей и ведущих специалистов.

Так, например, согласно ежегодному исследованию Бюро национальной статистики за 2025 год, больше всего в Казахстане зарабатывают горные инженеры в сфере строительства – здесь средний оклад равен 12 042 000 тенге в месяц.

Чуть меньше, но в той же сфере, зарабатывают директора компаний – в среднем 11 538 732 тенге.

На третьем месте расположился сектор транспорта и складирования. Генеральные директора зарабатывают здесь в среднем 10 403 982 тенге в месяц, а директора фирм – 9 845 000 тенге.

В секторе, который называется "Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания", также есть два рекордсмена. Инженер электроподстанции здесь получает 9 789 000 тенге в месяц, а инженер по эксплуатации нефтегазопроводов – 9 141 000 тенге.

Далее идет сфера профессиональной, научной и технической деятельности. Лидером по размеру зарплат здесь стал технический директор, зарабатывающий в среднем 9 522 229 тенге в месяц. Руководитель управления по развитию компании в этом секторе в среднем получает 7 608 946 тенге.

Замыкает топ-10 обрабатывающая промышленность, в которой бизнес-консультант получает в среднем 7 811 800 тенге в месяц.

"Профессии-миллионники" в Казахстане в 2025 году Специальность Сфера Средняя зарплата Горный инженер Строительство ₸12 042 000 Директор организации Строительство ₸11 538 732 Генеральный директор Транспорт и складирование ₸10 403 982 Директор фирмы Транспорт и складирование ₸9 845 000 Инженер электроподстанции Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания ₸9 789 000 Инженер по эксплуатации нефтегазопроводов Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания ₸9 141 000 Директор технический Профессиональная, научная и техническая деятельность ₸9 522 229 Начальник финансово-экономического отдела Финансовая и страховая деятельность ₸8 865 950 Бизнес консультант Обрабатывающая промышленность ₸7 811 800 Руководитель управления по развитию компании Профессиональная, научная и техническая деятельность ₸7 608 946 По данным Бюро национальной статистике

Отметим, что здесь перечислены не все "профессии-миллионники". Во всех основных сферах экономики страны есть свои высокооплачиваемые должности, однако максимальные оклады везде сильно отличаются.

Так, например, в сельском, лесном и рыбном хозяйствах максимум получает исполнительный руководитель внутреннего аудита (3 531 000 тенге в месяц), а в сфере водоснабжения и водоотведения – финансовый директор (1 955 190 тенге).

При этом в каждом секторе есть и те специалисты, которые получают лишь минимальную зарплату, то есть 85 000 тенге в месяц – в сфере строительства такие оклады зафиксированы в том числе у механика по крановому хозяйству, кочегара производственных печей и медсестры по диетическому питанию.

При этом отметим, что в статистике не указаны зарплаты некоторых чиновников, однако об их прошлогодних окладах мы рассказывали в другом нашем материале.

Напомним, что средняя зарплата в Казахстане зависит не только от сферы деятельности, но и от региона, а также от уровня образования работника. Подробнее об этой разнице мы рассказывали здесь.

Ранее также стало известно о средних номинальных доходах граждан. Они во втором квартале не достигли и 250 тыс. тенге.

