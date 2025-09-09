Как будут бороться с инфляцией, рассказали в правительстве Казахстана

Зампремьер-министра и глава Миннацэкономики Казахстана Серик Жумангарин рассказал, как правительство планирует бороться с инфляцией в стране, передает NUR.KZ.

Как отметил на заседании правительства Жумангарин, правительство планирует сбалансировать внутренний рынок, насытить его продукцией, исключив при этом ее переток.

Планируется создать заказ на инвестиции, что позволит создать большое количество мелких производств, которые и насытят рынок местной продукцией.

"В условиях сохраняющегося инфляционного давления особенно важно обеспечить устойчивый экономический рост. По итогам января-июля этого года рост экономики достиг 6,3%.

Приоритетной задачей является удержание текущих темпов роста до конца года. При этом единой целью правительства и Нацбанка в ближайшей перспективе является снижение уровня инфляции до 5-6%", - заявил Жумангарин.

По его словам, местные производители получат приоритетный доступ к полкам в магазинах на уровне 30% от площади. А субъекты внутренней торговли, получающие господдержку, должны обеспечить доступ к 50% полок продовольственных и 20% - непродовольственных товаров.

"Для повышения узнаваемости казахстанских товаров установлены обязательства по наличию специальных вывесок "Сделано в Казахстане" и их размещению в визуально и физически доступных местах", - заключил министр нацэкономики.

Напомним, вчера глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, поручил сократить зависимость от импорта продуктов питания.

